柯文哲3000萬鉅保 黃國昌諷：阿伯不是鄭文燦，等早上銀行開門籌錢

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，26日起訴柯文哲11人，包括柯文哲等5名在押被告移審，台北地院重大金融犯罪專庭審判長江俊彥審理柯，柯辯無罪，經6個小時以上檢辯攻防，凌晨裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保。

其中，柯文哲3000萬元交保、沈慶京4000萬、應曉薇1500萬、彭振聲500萬、李文宗除偵查中200萬外，加保800萬元；所有人均限制住居、出境出海，同時嚴禁接觸、干擾證人。

黃國昌在交保消息確定後，步出場外自信宣講，「我們看到檢察官怎麼羅織罪名，我們相信在場，網路關心的每一個人，每一個關心第三勢力的朋友」。

黃國昌說，「我們從來沒有放棄過，但我們接下來還有更辛苦的仗要打，這不只是為了阿伯個人，這是為了我們深愛的土地，為了台灣的民主，為了台灣的法治，我們會一直跟阿伯」。

黃國昌話鋒一轉說，「但我要很誠實的跟大家講，柯文哲不是鄭文燦，現在不可能拖著現金帶阿伯走，所以請大家要給我們時間」，「請大家放心，我們一定會想辦法，今天晚上我們一定會想到辦法，明天早上銀行開門，我會想辦法，把錢籌出來，把阿伯帶回來」。

張啓楷隨後問大家兩聲「有開心嗎？」，稱雖然交保金額很大，3000萬，但會一起想辦法，法官宣布可以交保，表示認為阿伯不會逃亡。

小草事後也在現場大聲喊「法官謝謝你」、「謝謝律師」。

據了解，柯文哲並不會還押台北看守所，目前是待交保身分，若27日晚上5點前沒交保，才會還押看守所。

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