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柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

柯案5在押被告全交保！柯文哲3000萬加限制住居

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
北檢起訴民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，今天凌晨裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保。圖／聯合報系資料照片
北檢起訴民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，今天凌晨裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保。圖／聯合報系資料照片

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲京華城等案，昨起訴柯文哲11人，包括柯文哲等5名在押被告移審，台北地院重大金融犯罪專庭審判長江俊彥審理柯，柯辯無罪，經6個小時以上檢辯攻防，凌晨裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保。

其中，柯文哲3000萬元交保、沈慶京4000萬、應曉薇1500、彭振聲500萬、李文宗除偵查中200萬外，加保800萬元；所有人均限制住居、出境出海，同時嚴禁接觸、干擾證人。

昨天移審的羈押被告包括柯文哲、威京集團總部主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、柯的前市長辦公室主任李文宗、台北市議員應曉薇，5人中只有彭振聲偵查中認圖利罪。

柯文哲否認犯罪，在羈押庭中表示，檢察官在他家搜得行動硬碟指控他收賄，但記錄的「小沈」、「1500」等資料不能說每一分都是他做的，硬碟雖然是他的，但不知裡面灌了哪些東西。

對於被控侵占信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、東方文華董事長林命群、基隆市長謝國樑媽媽等三筆共600萬元政治獻金部分，柯表示，捐款全都用於2022年縣市長選舉，絕對沒有中飽私囊。

柯文哲指出，檢方起訴他的證據在收押當時即存在，檢察官看到什麼就過度延伸、扭曲，他沒有叫「橘子」出國，檢方說的便條紙，只是隨手在寫東西，但被拿來延伸、扭曲，他在台大醫院當醫生30年沒有收紅包，政治獻金絕對沒有拿回家。

檢方昨天白天「連人帶卷」送審，將148宗卷證移送法院分案，經公開抽籤分案，中籤的受命法官是法官許芳瑜，許芳瑜與審判長江俊彥、陪席法官楊世賢共組合議庭，即時開庭訊問5名在押人犯。

京華城 彭振聲 應曉薇 柯文哲 沈慶京

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