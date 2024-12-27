柯文哲接押庭結束 旁聽立委喊話支持者批濫權起訴

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，依貪汙等罪起訴民眾黨柯文哲等人，昨晚開接押庭直到今天凌晨結束，民眾黨支持者一直在地院門口聲援，旁聽的民眾黨立委黃國昌等人出來向支持者喊話，批評檢方沒有直接證據濫權起訴，相信柯文哲的清白。

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪，黃國昌表示，檢方在做最後陳述時高聲闊論「你們可以不相信檢察官，但請相信證據」，讓他一度以為檢方要拿出證據，但最後檢方還是沒有告訴我們柯文哲收錢的證據在哪裡，只以柯2017年參加居住正義的論壇，因此認定柯知道京華城容積的獎勵是違法的。 台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案依貪汙等罪起訴民眾黨主席柯文哲等人，昨晚開接押庭直到今天凌晨結束，進入旁聽席的民眾黨立委黃國昌（中）出來向支持者喊話，相信柯主席的清白。記者潘俊宏／攝影 台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案依貪汙等罪起訴民眾黨主席柯文哲等人，昨晚開接押庭直到今天凌晨結束，民眾黨支持者一直在地院門口聲援，呼籲若無直接證據就應放人。記者潘俊宏／攝影 台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案依貪汙等罪起訴民眾黨主席柯文哲等人，昨晚開接押庭直到今天凌晨結束，進入旁聽席的民眾黨立委黃國昌（右二）出來向支持者喊話，相信柯主席的清白。記者潘俊宏／攝影 台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案依貪汙等罪起訴民眾黨主席柯文哲等人，昨晚開接押庭直到今天凌晨，民眾黨支持者一直在地院門口聲援。記者潘俊宏／攝影 台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案依貪汙等罪起訴民眾黨主席柯文哲等人，昨晚開接押庭直到今天凌晨結束，民眾黨立委張啟楷（右四）、黃珊珊（右五）及館長陳之漢（右三）向支持者喊話，相信柯主席的清白。記者潘俊宏／攝影 台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案依貪汙等罪起訴民眾黨主席柯文哲等人，昨晚開接押庭直到今天凌晨，民眾黨支持者一直在地院門口聲援，呼籲若無直接證據就應放人。記者潘俊宏／攝影

商品推薦