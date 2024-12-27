柯文哲接押庭結束 旁聽立委喊話支持者批濫權起訴

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，依貪汙等罪起訴民眾黨柯文哲等人，昨晚開接押庭直到今天凌晨結束，民眾黨支持者一直在地院門口聲援，旁聽的民眾黨立委黃國昌等人出來向支持者喊話，批評檢方沒有直接證據濫權起訴，相信柯文哲的清白。
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪，黃國昌表示，檢方在做最後陳述時高聲闊論「你們可以不相信檢察官，但請相信證據」，讓他一度以為檢方要拿出證據，但最後檢方還是沒有告訴我們柯文哲收錢的證據在哪裡，只以柯2017年參加居住正義的論壇，因此認定柯知道京華城容積的獎勵是違法的。
台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，昨天依違背職務收賄、圖利、侵占與背信共四罪起訴柯文哲，具...
柯文哲大帳房、大選競辦財務長李文宗，今遭檢方依收賄、公益侵占及背信罪起訴求處重刑，稍早他在台北地方法院移審庭上，依然如偵...
民眾黨主席柯文哲涉在京華城案收賄、侵占政治獻金被訴，羈押禁見今移審。台北地院晚間召開接押庭，柯對提高容積率辯只交辦局處研...
台北地檢署指控民眾黨主席柯文哲護航京華城取得百分之廿容積獎勵、圖利一二一億餘元，再收受威京集團主席沈慶京一千五百萬元現金...
民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪嫌起訴，移審台北地方法院，法官開移審庭近5小時，柯文哲在最後陳述說「我跑了...
台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、...
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