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法庭變片場？ 應曉薇喊「看不到太陽星星月亮」 女檢亮證據戳謊

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
台北市議員應曉薇（左圖）否認替威京集團主席沈慶京（右圖）為京華城容積率案向市府關說。圖／聯合報系資料照
台北市議員應曉薇（左圖）否認替威京集團主席沈慶京（右圖）為京華城容積率案向市府關說。圖／聯合報系資料照

演員出身的台北市議員應曉薇京華城容積率案對台北市政府關說，由時任市長柯文哲開「便當會」施壓，讓京華城容積率從560%暴增至840%，她共收受沈5250萬元，台北地檢署依違背職務收賄、洗錢罪起訴。台北地方法院26日晚間11點8分開移審庭，應婦否認，聲稱從8月27日起她就「看不到太陽星星月亮」「我的人生好像變了」，法庭宛如劇場。

庭訊一開始，應曉薇（60歲）就對坐對面的3名檢察官說抱歉，聲稱自己沒有犯後態不佳，因為自己沒有貪汙、沒有做錯、不承認，就被認為「態度不佳」，請檢察官諒解。接著她說從被羈押之日起，她的人生好像變了，說「我是彰化人，想回彰化」，並指因想幫媽媽買藥材去台中機場，卻被說要逃亡，人生自此變了，「4個月不見天日，我到底做錯什麼？」

應婦說，她只知道民代要充分轉達陳情市民的需求，她8年前就接受沈慶京陳情，為何那時不叫弊案、現在叫弊案，還說容積率合法性應由事務官選擇，她只是個市議員，沒有違背職務的資格，並說與柯文哲、彭振聲不熟，「我為什麼會施壓？我很委屈」，自己堅持做對的事，「只想活在當下」。

「我已經忘記上一秒發生什麼事了」，應曉薇說很多市民在等著她的救濟服務，被指是她操控的5個協會並非由她擔任負責人，卻說捐款是要行賄應曉薇。

法官許芳瑜就檢察官起訴的犯罪事實詢問應婦，她卻說「如果妳想要問我的感受....」，法官說「我沒有要問妳感受」，要求她針對問題實問實答。

應曉薇被控以中華華夏希望關懷協會、台北市城市發展促進會、中華民國綜合格鬥協會、中華民國職業技擊聯合會、台北市綜合格鬥協會捐款為名，掩飾行賄不法，她說「不是事實我怎麼說」，從8月27日起她就看不到太陽星星月亮，並說「我想回家，有太多誤會了」。應婦說她習慣將現金、財物交給助理陳佳敏打理，從來不會報稅，「我的命很好，是虔誠的佛教徒，謝謝沈慶京願意捐錢」。

應曉薇說她8月14日至18日帶100個低收入學生「搭最高級的郵輪」，沒有捐款怎麼辦？法官一聽，便詢問「搭最高級的郵輪，應該可以提出財務資料」，應婦瞬間呆愣說「沒有金流、負責人應對得起捐款」。

因應曉薇完全不認罪，檢察官陳思荔表示「妳沒辦法整理（資料）我們幫妳整理了」，並直接出示相關對話、領款紀錄，認為應婦女兒的父親是北京人，應婦有金援，有滯外不歸的能力，她未配合調查，有串證之虞，且將責任推給助理陳佳敏、辦公室執行長王尊侃，現仍是市議員，羈押原因與事由仍在。

檢察官郭建鈺說，檢察官的起訴句句有所本，應曉薇對白紙黑字的證據還要否認，接著便唸出應曉薇於何時、何地提領現金來償還銀行貸款、繳交信用卡卡費，要她想想自己的犯後態度。

應曉薇再繼續說「我沒傳過（關說）訊息」、「對不起請原諒我的情緒」，聲稱不放她出去，她無法找出清白的證據，並向檢察官喊話，請檢察官查查是誰用她的名義傳送簡訊給其他人，3名檢察官對她的幽靈抗辯面露不可置信的表情。庭訊於27日凌晨1點15分結束。

京華城 應曉薇 柯文哲

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