張啓楷凌晨喊「阿伯會出來」 還透露柯精神變好...更在庭上開玩笑
台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，26日依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪，台北地方法院26日晚上7點半開移審庭，審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保，至今持續馬拉松審問，尚未有結果。
稍早民眾黨立委黃國昌宣講後，立委張啓楷接棒對外宣講，信心喊話說，阿伯越來越有機會出來，直言「你們（小草）今天留下來，阿伯會出來，我相信很快，一個小時內就會有結果了」。
立委張啓楷透露，柯文哲異於一開始的反應遲鈍，經數小時後，現在已經精神良好，還會講笑話。他說，法官問柯文哲，你要怎麼證明你交保後不會落跑？柯竟開玩笑說，「我是第三大黨、台灣民眾黨的黨主席，我如果跑了，那民眾黨不就垮了嗎？」，還二度再講一次，「如果我落跑，民眾黨就跨了啦」，甚至在法庭上笑出來，遭庭上制止後才收斂。
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