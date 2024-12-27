黃國昌凌晨二度宣講 句句嗆北檢：有骨氣一點，把收錢證據拿出來

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌27日凌晨0點20分，二度步出北檢宣講，指出他已經忍了四個月，卻始終看不到檢察官所謂的證據，怒批「可不可以拜託台北地檢署的檢察官，把收錢的證據拿出來好不好」。記者翁至成／攝影
民眾黨立委黃國昌27日凌晨0點20分，二度步出北檢宣講，指出他已經忍了四個月，卻始終看不到檢察官所謂的證據，怒批「可不可以拜託台北地檢署的檢察官，把收錢的證據拿出來好不好」。記者翁至成／攝影

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，26日依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪，台北地方法院26日晚間7點半開移審庭，審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保，至今持續馬拉松審問，尚未有結果。

黃國昌在27日凌晨0點20分，二度步出北檢宣講，指出他已經忍了四個月，卻始終看不到檢察官所謂的證據，檢察官竟然還大言不慚說，「可以不相信檢察官，但請相信證據」，隨後怒嗆，「我們忍耐了四個月不公平的程序，主席沒辦法幫自己發聲，他們只會炒作、抹黑柯文哲」。

黃國昌怒嗆，「可不可以拜託台北地檢署的檢察官，把收錢的證據拿出來好不好」，「關柯文哲關四個月，不要說證據，連最基本的問題都沒辦法回答，在什麼時間、什麼地點收1500萬，請告訴大家」。

黃國昌反問，當初說柯文哲拿最少拿3億的鍾小平，現在人在哪裡？說柯文哲拿1500個比特幣的名嘴，現在在哪裡？

黃國昌說，一個台灣民眾黨的黨主席，在台灣拿下369萬票的總統參選人，卻被糟蹋四個月，「糟蹋四個月後檢察官告訴全台灣人民，我不知道柯文哲在哪裡收錢，卻認為柯文哲有收錢」。

黃國昌說，我們要的是一場公平的法律程序，不要透過媒體抹黑柯文哲四個月，「台北地檢署請有骨氣一點，不要透過繼續關押柯文哲，製造武器的不對等」，「請正面對決，還給柯文哲清白」。

民眾黨立委黃國昌27日凌晨0點20分，二度步出北檢宣講，指出他已經忍了四個月，卻始終看不到檢察官所謂的證據，怒批「可不可以拜託台北地檢署的檢察官，把收錢的證據拿出來好不好」。記者翁至成／攝影
民眾黨立委黃國昌27日凌晨0點20分，二度步出北檢宣講，指出他已經忍了四個月，卻始終看不到檢察官所謂的證據，怒批「可不可以拜託台北地檢署的檢察官，把收錢的證據拿出來好不好」。記者翁至成／攝影

京華城 柯文哲

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