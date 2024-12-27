私吞金主捐款？柯文哲：絕無中飽私囊

檢察官指控柯侵占信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、東方文華董事長林命群、基隆市長謝國樑媽媽等三筆共六百萬元政治獻金，均未存入民眾黨政治獻金專戶。柯文哲昨天表示，捐款全都用於二○二二年縣市長選舉，他平時不管錢，錢怎麼用的也不知情，「反正絕對沒有中飽私囊」。

此外，有「博弈教父」外號的陳盈助也成民眾黨主席柯文哲「募款」的對象，陳以個人名義捐款三百萬元，被用作裝修柯文哲總統競選辦公室之用。台北地檢署指出，此部分違反政治獻金法第十二條收受期間規定，應依政治獻金法第二十七條按其收受金額處二倍罰鍰，將另行函請監察院裁罰。

檢方起訴書披露，柯文哲在二○二○年還擔任台北市長時，就想參選第十六任總統，有募款需求，時任北捷公司稽核室秘書的周姓黨員聽聞，便在二○二二年十月十日與嘉義市私立福添福社會福利基金會董事邱清章見面，希望邱協助捐款、裝修柯文哲卸任後的個人辦公室，以利總統選舉。

邱清章旋即轉知基金會創辦人陳盈助，陳同意以個人名義捐款三百萬元。邱一拿到錢，馬上搭高鐵北上前往北市府，將錢交給柯文哲。

柯文哲收錢後，指示貼身帳房「橘子」許芷瑜收受，後來用於裝修位於台北市松山區南京東路三段的柯文哲總統競選辦公室內。

陳盈助證稱，邱清章當時說民眾黨有來找他，說民眾黨有個基金會辦公室要裝潢，希望他捐三百萬元。陳說，大部分政壇人士來請他捐款，他都用自己的財產、用現金捐給對方，這種不會跟他們要收據；如果用基金會去捐，就要拿收據。

商品推薦