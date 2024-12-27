涉財產來源不明罪…柯住家搜出冷錢包 無法解鎖

台北地檢署偵辦京華城容積率案，檢方在偵查過程中，意外發現民眾黨主席柯文哲與台北市前副市長彭振聲雙雙涉及財產來源不明罪，檢方並在柯文哲住家查扣一個冷錢包，但目前尚無法解鎖，此錢包初步鑑定尚未使用，是否與財產來源不明有關，北檢另案偵辦中。

據了解，檢方在搜索柯文哲住處時，意外查扣一個虛擬貨幣使用的冷錢包，但檢方因為沒有密碼解鎖，目前尚不知使用者是何人，但排除是隨行秘書許芷瑜持有，初步勘驗無人使用，至於這個冷錢包裡究竟有何祕密？是檢方下一步亟欲釐清的重點。

柯文哲被爆五月用現金四三○○萬元購買林森南路的「濟南大樓商辦」，外界質疑柯文哲夫婦存款只有兩千多萬元，為何能以現金購入商辦？恐涉財產來源不明罪。

北檢曾赴第一銀行旗下分行扣押柯文哲妻子陳佩琪承租的保險箱，保險箱裡除了金飾、玉器外，還有各五十萬元現金，檢方兩度約談陳珮琪，除追查這筆一百萬元的資金來源，也針對陳佩琪異常使用ＡＴＭ存款進行了解，陳佩琪為此曾諮詢反洗錢律師慶啟人，但迄今仍列證人。民眾黨立委黃珊珊涉京華城案，暫查無違法。

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