聽新聞
0:00 / 0:00

檢：柯盼李文宗 當民眾黨版劉泰英

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導
時任柯文哲競選辦公室財務長李文宗遭求處十七年四個月，他否認犯罪。圖為他昨天被押解至北檢。記者季相儒／攝影
時任柯文哲競選辦公室財務長李文宗遭求處十七年四個月，他否認犯罪。圖為他昨天被押解至北檢。記者季相儒／攝影

台北市前市長柯文哲遭起訴，檢方起訴時也查出柯文哲成立民眾黨後，要擴展政黨實力而打算成立的四大組織，包括眾城公司、木可公關、眾望基金會與台灣新故鄉智庫協會，但成立木可公關公司時，為了找負責人費了一番功夫，柯文哲原本屬意妻子陳珮琪的姊夫，但沒下文，後來找上大帳房李文宗的妹妹李文娟，還告訴她「禁得起特偵組盤問是先決條件」。

而檢方破解柯文哲手機，發現他在競選總統期間要李文宗拜訪中鋼前董事長、現任台苯董事長林文淵，因林曾是「阿扁的劉泰英」。檢方認為，柯文哲期許李文宗成為「民眾黨版的劉泰英 」，替柯文哲調度資金。

根據檢方調查，柯文哲還擔任北市長時，成立民眾黨後就開始計畫創建四大組織，第一個是眾城管理顧問公司，柯想透過自己的影響力，募資二十億元，並規畫由眾城公司轉投資屯田企業控股公司，由黨員在全國各地創設子公司後加以投資。

柯文哲還要求當時的林姓產發局長，利用北市府補助新創事業機會，去投資屯田子公司，而眾城則向這些公司收取管理費，這個計畫就是屯田計畫，但眾城公司成立後，柯未依照上述規畫運作。

之後柯文哲、李文宗討論競選總統財務問題時，打算成立柯可實質掌控的木可公司，由柯授權肖像權給木可；另，柯原想用自己的名字成立基金會，但因為還在北市長任內，因此與李文宗討論後改成立眾望基金會，基金總額為一千萬元，而台灣新故鄉智庫協會，則是柯文哲為了研擬國家重大政策議題，作為總統選舉政見而成立，由柯擔任理事長。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

政治獻金用於買股 柯文哲：買股的人是陳佩琪

反駁檢察官指控以便條命「橘子」逃亡 柯文哲：隨手寫的被扭曲

李文宗全盤否認犯罪 律師舉「愛心番薯」說明木可商業行為

柯文哲競總大帳房李文宗否認收賄、侵占政治獻金 盼交保

相關新聞

柯文哲遭求刑28.5年 白營：濫權起訴

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，昨天依違背職務收賄、圖利、侵占與背信共四罪起訴柯文哲，具...

李文宗全盤否認犯罪 律師舉「愛心番薯」說明木可商業行為

柯文哲大帳房、大選競辦財務長李文宗，今遭檢方依收賄、公益侵占及背信罪起訴求處重刑，稍早他在台北地方法院移審庭上，依然如偵...

柯文哲不認罪稱「1500」不知誰做的 再批檢察官：不會辦案

民眾黨主席柯文哲涉在京華城案收賄、侵占政治獻金被訴，羈押禁見今移審。台北地院晚間召開接押庭，柯對提高容積率辯只交辦局處研...

「小沈已給」柯文哲傳訊成收賄證據

台北地檢署指控民眾黨主席柯文哲護航京華城取得百分之廿容積獎勵、圖利一二一億餘元，再收受威京集團主席沈慶京一千五百萬元現金...

柯文哲強調：我跑了，民眾黨就毀了 具保能拿多少錢要問陳佩琪

民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪嫌起訴，移審台北地方法院，法官開移審庭近5小時，柯文哲在最後陳述說「我跑了...

苦等4個月終於見到阿北 黃國昌喊話小草突哽咽：柯文哲反應變遲鈍

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。