檢：柯盼李文宗 當民眾黨版劉泰英

台北市前市長柯文哲遭起訴，檢方起訴時也查出柯文哲成立民眾黨後，要擴展政黨實力而打算成立的四大組織，包括眾城公司、木可公關、眾望基金會與台灣新故鄉智庫協會，但成立木可公關公司時，為了找負責人費了一番功夫，柯文哲原本屬意妻子陳珮琪的姊夫，但沒下文，後來找上大帳房李文宗的妹妹李文娟，還告訴她「禁得起特偵組盤問是先決條件」。

而檢方破解柯文哲手機，發現他在競選總統期間要李文宗拜訪中鋼前董事長、現任台苯董事長林文淵，因林曾是「阿扁的劉泰英」。檢方認為，柯文哲期許李文宗成為「民眾黨版的劉泰英 」，替柯文哲調度資金。

根據檢方調查，柯文哲還擔任北市長時，成立民眾黨後就開始計畫創建四大組織，第一個是眾城管理顧問公司，柯想透過自己的影響力，募資二十億元，並規畫由眾城公司轉投資屯田企業控股公司，由黨員在全國各地創設子公司後加以投資。

柯文哲還要求當時的林姓產發局長，利用北市府補助新創事業機會，去投資屯田子公司，而眾城則向這些公司收取管理費，這個計畫就是屯田計畫，但眾城公司成立後，柯未依照上述規畫運作。

之後柯文哲、李文宗討論競選總統財務問題時，打算成立柯可實質掌控的木可公司，由柯授權肖像權給木可；另，柯原想用自己的名字成立基金會，但因為還在北市長任內，因此與李文宗討論後改成立眾望基金會，基金總額為一千萬元，而台灣新故鄉智庫協會，則是柯文哲為了研擬國家重大政策議題，作為總統選舉政見而成立，由柯擔任理事長。

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