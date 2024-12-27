柯文哲喊冤：未侵占政治獻金6800萬

北檢昨天偵結柯文哲政治獻金案，針對檢方指控柯文哲挪用眾望基金會捐贈款支付八百廿七萬競總員工薪資涉及背信罪，另利用木可公司侵占政治獻金粗估六千八百萬。對此，柯文哲昨天接押庭答辯時告訴法官，檢察官控訴木可販賣的商品，就像「扁帽工廠」、「小英商號」，檢察官認為是侵占政治獻金，已過度推論。他也否認背信罪指控。

柯文哲並表示，成立基金會是他離開市府後想做一個選總統大選的「起手式」，用基金會的錢做公益活動，當初在調查局受訊問時「我就知道這個灰色地帶說不清」。民眾黨秘書長周榆修則是質疑，眾望基金會運作模式和民進黨的新境界文教基金會一樣，「為什麼賴總統可以，柯文哲就該死？」

周榆修表示，柯文哲演唱會的性質其實是就跟出書的版稅一樣，但看起訴書，北檢竟覺得因為演唱會票的價格很高就等同政治獻金，「這是什麼邏輯？」

對於檢方指控柯文哲挪用眾望基金會捐款，支付競總員工薪資而涉及背信。周榆修表示，眾望基金會平常從事社福、慈善跟相關社福政策的研究跟分析，大選期間提供柯文哲制定長照保險政策等；事實上，眾望基金會的運作模式跟民進黨的新境界文教基金會，並無實質不同。

周榆修說，他曾擔任新境界基金會青年發展部副主任，也是民進黨中央黨部青年發展部副主任，按照北檢邏輯，新境界文教基金會侵占民進黨政治獻金，賴清德總統是新境界的董事長，難道就因為他是總統，而侵占全體納稅人的錢嗎？

至於木可公關，周榆修說，八月廿九日查帳記者會說得很清楚，授權金過高，時任競選總幹事黃珊珊要求木可返還溢付的一三六○萬款項，目前進度卡在司法偵查優於返還，木可作為商業公司，跟前總統蔡英文的小英商號、賴清德的賴桑小舖一模一樣，「難道賴清德可以，柯文哲該死？」

柯文哲則是在答辯時表示，木可公司成立是為處理肖像權的問題，詳細的運作要問李文宗，且木可的員工本來就在做競總的善後工作。不過，柯對法官提問「是否同意政治獻金支付薪水？」、「誰決定支付？」柯文哲則無多的辯解。但他表示，檢察官認為是侵占政治獻金，已過度推論。

周榆修批評，黨檢媒找不到證據羅織罪名，輪番審問民眾黨的同仁，意圖消滅第三勢力、民眾黨，呼籲台北地院公平審理。

對於周榆修指民進黨新境界文教基金會、賴桑小舖、小英商號也「一樣」，民進黨官方無回應。民進黨人士表示，新境界基金會帳目清楚，均有帳目在按可查，一切符合相關法令規範，民進黨身為執政黨，會以最高規範律己，也歡迎社會各界檢視。 政治獻金案 柯文哲遭控侵占逾6千萬 製表／地方社會中心

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