聽新聞
0:00 / 0:00
朱立倫：毋枉毋縱 勿羅織罪名
民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭起訴，國民黨、民進黨皆表示「尊重司法」；時代力量呼籲，民眾黨停止塑造政治迫害的形象，深切反省、引以為戒。
新竹市代理市長邱臣遠昨受訪時臉色凝重地說，對起訴結果感到遺憾，支持柯文哲全力捍衛自身權益，也期盼司法能還給柯清白。
柯文哲母親何瑞英昨天電話關機，新竹老家也沒人在。柯胞妹柯美蘭電話轉為語音信箱，不知柯家人回應。
國民黨主席朱立倫表示，司法公正全民期待，國民黨秉持毋枉毋縱，但過程當中絕不可以羅織罪名，一定要有充足證據，不要有任何政治考量。
北市議會京華城專案小組召集人、國民黨議員游淑慧說，民眾黨不要眼裡只有「政治、政治、政治」，多看看市民需要，不要一直上綱到政治。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
▪ 柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁「起訴書全文」
▪ 昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬
▪ 記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言