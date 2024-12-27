朱立倫：毋枉毋縱 勿羅織罪名

民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案遭起訴，國民黨、民進黨皆表示「尊重司法」；時代力量呼籲，民眾黨停止塑造政治迫害的形象，深切反省、引以為戒。

新竹市代理市長邱臣遠昨受訪時臉色凝重地說，對起訴結果感到遺憾，支持柯文哲全力捍衛自身權益，也期盼司法能還給柯清白。

柯文哲母親何瑞英昨天電話關機，新竹老家也沒人在。柯胞妹柯美蘭電話轉為語音信箱，不知柯家人回應。

國民黨主席朱立倫表示，司法公正全民期待，國民黨秉持毋枉毋縱，但過程當中絕不可以羅織罪名，一定要有充足證據，不要有任何政治考量。

北市議會京華城專案小組召集人、國民黨議員游淑慧說，民眾黨不要眼裡只有「政治、政治、政治」，多看看市民需要，不要一直上綱到政治。

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