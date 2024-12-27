聽新聞
0:00 / 0:00

朱立倫：毋枉毋縱 勿羅織罪名

聯合報／ 政治中心、地方社會中心／連線報導

民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案遭起訴，國民黨、民進黨皆表示「尊重司法」；時代力量呼籲，民眾黨停止塑造政治迫害的形象，深切反省、引以為戒。

新竹市代理市長邱臣遠昨受訪時臉色凝重地說，對起訴結果感到遺憾，支持柯文哲全力捍衛自身權益，也期盼司法能還給柯清白。

柯文哲母親何瑞英昨天電話關機，新竹老家也沒人在。柯胞妹柯美蘭電話轉為語音信箱，不知柯家人回應。

國民黨主席朱立倫表示，司法公正全民期待，國民黨秉持毋枉毋縱，但過程當中絕不可以羅織罪名，一定要有充足證據，不要有任何政治考量。

北市議會京華城專案小組召集人、國民黨議員游淑慧說，民眾黨不要眼裡只有「政治、政治、政治」，多看看市民需要，不要一直上綱到政治。

京華城 朱立倫 柯文哲

延伸閱讀

政治獻金用於買股 柯文哲：買股的人是陳佩琪

柯文哲競總大帳房李文宗否認收賄、侵占政治獻金 盼交保

苦等4個月終於見到阿北 黃國昌喊話小草突哽咽：柯文哲反應變遲鈍

破千小草到場！「我知道我沒有念書」館長聲援柯文哲：挺這人沒錯

相關新聞

柯文哲遭求刑28.5年 白營：濫權起訴

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，昨天依違背職務收賄、圖利、侵占與背信共四罪起訴柯文哲，具...

李文宗全盤否認犯罪 律師舉「愛心番薯」說明木可商業行為

柯文哲大帳房、大選競辦財務長李文宗，今遭檢方依收賄、公益侵占及背信罪起訴求處重刑，稍早他在台北地方法院移審庭上，依然如偵...

柯文哲不認罪稱「1500」不知誰做的 再批檢察官：不會辦案

民眾黨主席柯文哲涉在京華城案收賄、侵占政治獻金被訴，羈押禁見今移審。台北地院晚間召開接押庭，柯對提高容積率辯只交辦局處研...

「小沈已給」柯文哲傳訊成收賄證據

台北地檢署指控民眾黨主席柯文哲護航京華城取得百分之廿容積獎勵、圖利一二一億餘元，再收受威京集團主席沈慶京一千五百萬元現金...

柯文哲強調：我跑了，民眾黨就毀了 具保能拿多少錢要問陳佩琪

民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪嫌起訴，移審台北地方法院，法官開移審庭近5小時，柯文哲在最後陳述說「我跑了...

苦等4個月終於見到阿北 黃國昌喊話小草突哽咽：柯文哲反應變遲鈍

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。