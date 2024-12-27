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新聞眼／政治辦案 在野沒分裂本錢

聯合報／ 記者陳洛薇屈彥辰
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲遭求處重刑，重創個人政治生命，民眾黨因柯文哲而起，現在全黨也因柯文哲陷入危機，這個一人政黨能否續命，更牽動在野合作及政局走向，畢竟這次政治辦案的斧鑿斑斑，若這次是白營挺不住，下次很可能就換藍營面對同樣情境的折磨。

台灣的司法本來為人所詬病，許多人深信，司法是為當權者服務，也是打擊異己的最佳工具之一，因為在偵辦、起訴和判決的過程中，有種種不嚴謹作為，像是洩漏偵辦內容，誤導輿情。

此次，柯文哲案偵辦過程中，特定媒體一再爆料稱檢廉掌握柯案「違法鐵證」，先入人於罪，昨北檢以違背職務收賄、主管監督事務圖利、公益侵占、商業會計法等罪起訴柯文哲，起訴書與特定媒體先前披露內容多處一致，坐實外界質疑檢調帶風向政治謀殺。

民眾黨卻因柯文哲的京華城案、政治獻金疑雲等案，全黨從雲端跌落谷底，柯重用的多位幕僚被司法調查，黨內分崩離析，群龍無首，等著黨主席回來，如今，苦等幾個月，民眾黨從上到下都已遍體鱗傷，民進黨更向許多年輕人揮手，試圖裂解民眾黨支持者。

陷入危機的民眾黨，若失去監督執政黨的力量，民進黨未來在面對在野黨時，勢必會更予取予求，甚至將下一波的矛頭對準國民黨。

朝野對抗情勢升高，脆弱的在野多數沒有不合作的本錢，柯文哲接下來要耗費最大心力迎戰司法，面對鴨霸的綠色政權，民眾黨當自強，堅守理念監督當權，不負支持者。

京華城 柯文哲

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