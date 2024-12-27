聽新聞
0:00 / 0:00
京華城善後 2周內確認適法性
京華城如何善後？北市府已成立「京華城容獎違失調查小組」，根據起訴書內容於兩周內檢視都市計畫適法性。副市長李四川說，最好狀況仍是鼎越「自我了斷」拿掉百分之廿容積獎勵，否則行政調查若認有違反都市計畫法，市府就會變更建照、撤銷不法容獎。
調查小組由李四川擔任召集人，都發局表示，若開會結果認定違法，會駁回原核定的細部計畫，並勒令停工。李四川指出，會在接下來兩周內，找學者專家一同了解起訴書內容，提出調查結果，「大概討論一周，結果就會出爐」，容積獎勵若有不法，「該取消就會取消」。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
▪ 柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁「起訴書全文」
▪ 昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬
▪ 記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言