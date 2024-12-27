京華城善後 2周內確認適法性

京華城如何善後？北市府已成立「京華城容獎違失調查小組」，根據起訴書內容於兩周內檢視都市計畫適法性。副市長李四川說，最好狀況仍是鼎越「自我了斷」拿掉百分之廿容積獎勵，否則行政調查若認有違反都市計畫法，市府就會變更建照、撤銷不法容獎。

調查小組由李四川擔任召集人，都發局表示，若開會結果認定違法，會駁回原核定的細部計畫，並勒令停工。李四川指出，會在接下來兩周內，找學者專家一同了解起訴書內容，提出調查結果，「大概討論一周，結果就會出爐」，容積獎勵若有不法，「該取消就會取消」。

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