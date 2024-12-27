人物側寫／柯P白色旋風 10年南柯一夢

二○一四年柯文哲參選台北市長，發表「愛與擁抱、推倒高牆」演說感動人心，當選後颳起「柯Ｐ旋風」而登上人生高峰，但短短十年，「愛與擁抱」給了財團、築起錯綜的「政商高牆」，最後身陷囹圄，樓起樓塌，如南柯一夢。

柯文哲是台大醫師，十年前以素人之姿號召選民「超越藍綠」，一舉突破首都「藍大於綠」基本盤結構，他當年參選市長時曾說，這是台灣歷史上第一次以改變政治文化當作訴求的選戰，「我們正進行一場改變文化的社會運動」。

從台大醫師變成台北市長後，柯文哲的「心直口快」被眾多市民視為決策力展現，「口不擇言」也被當成縮短與民眾距離，柯Ｐ旋風帶起的「白色力量」席捲傳統政壇。只不過，十年前柯文哲棄醫從政，參選口號是「改變政治文化」，十年後，柯文哲沒有改變台北、台灣的政治文化，反而自己先被財團文化改變。

十年前，柯文哲選舉不插旗、提前關閉募款帳號、公布帳目，用「透明公開」樹立選舉文化新標竿；十年後，柯文哲選舉的政治獻金帳目不明，又陷入「黑幕重重」陰影。

柯文哲當上台北市長就誓辦「五大弊案」，劍指長期執政的國民黨，但一案都沒辦成，自己卸任後反而被京華城等「新五大弊案」纏身。創建「台灣民眾黨」時，柯文哲自比蔣渭水「要改變台灣思想跟文化」，即便歷經風波、民調起落，「小草」們仍滿懷希望，願意相信柯文哲會是推倒藍綠高牆的白色力量；如今柯文哲涉貪被訴，他辛苦創建的黨，在風雨飄搖中。

遭羈押近四個月，柯已然白髮蒼蒼，台灣人親眼見證一場政治實境秀，看著柯文哲從政治素人躍居政治強人，又從誓言揭弊者到淪為階下囚，樓起樓塌令人唏噓。

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