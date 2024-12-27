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綠營盼小草回頭 藍：政策導向 藍白合作將更緊密

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇張曼蘋／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城容積率案及政治獻金案，遭檢方求處廿八年六月徒刑，案情發展牽動藍白未來合作。國民黨內評估，現階段的藍白合作皆以政策為導向，未來藍白合將更為緊密。綠營也分析，柯被起訴，對民眾黨年輕支持者轉向支持綠營的效果有限，但仍會持續證明民進黨是年輕人第一的政黨品牌。

柯文哲自羈押再到被起訴，國民黨立場始終維持司法公平與程序正義，並尊重個別民意代表評論與態度。不過，司法案件以及在野黨合作，是兩個不同層次的問題。

黨內人士分析，後柯時代群雄盤踞，檯面上被點名的人選，又難單一撐起全黨，合縱連橫是最有可能的模式；其中，民眾黨立委黃珊珊恐難全身而退，未來藍白怎麼合，將視台灣民眾黨權力重組後，國民黨將與「誰」合作，此人是否願意就整體情勢、配合在野互動，也要取決於民眾黨內有無戰狼派從中阻撓。

藍委認為，柯被起訴後，民眾黨的路線已經很清晰，民進黨對柯文哲排山倒海的司法追殺，綠白只會相行漸遠，如果民眾黨還要跑去跟民進黨合作，就是唾面自乾，小草恐也難以接受。

黨內人士表示，國民黨立場會維持以司法判斷柯案後續，藍白在立法院合作不會受影響；民眾黨也要想清楚，若案情持續擴大或已很明朗，為了民眾黨未來發展與存續能量，還是要面對現實往前走。

民進黨人士分析，柯案四個月前爆發時，已先反應過一波，現在留下的小草幾乎都是鐵桿基本盤，但未來會繼續以施政表現，向年輕人證明民進黨才是年輕人第一的政黨品牌。

京華城 柯文哲

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