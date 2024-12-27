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「沒有第二人選」民眾黨挺柯文哲任黨魁

聯合報／ 記者趙容萱、翁志成、游振昇唐筱恬蔡晉宇／台北—台中報導
民眾黨昨舉行國際記者會表達堅信黨主席柯文哲無罪，呼籲放人，民眾黨全體手牽手擺出團結姿態，為柯加油。記者曾原信／攝影
民眾黨昨舉行國際記者會表達堅信黨主席柯文哲無罪，呼籲放人，民眾黨全體手牽手擺出團結姿態，為柯加油。記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲遭檢方起訴並求處重刑，儘管柯文哲廿日已寄出「辭黨主席聲明」，民眾黨中央委員林富男昨天強調，「主席沒有第二人選」，預計柯文哲仍會擔任黨主席直至明年二月廿八日。

小草怒：今日柯文哲 明日任何人

北檢起訴柯文哲後，支持者昨聚集到北檢外，轄區警方昨上午就架起鐵馬護欄警戒，部署廿多名警力。昨有十多名「小草」聚集在警方畫設的意見表達區，現場插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」等字眼。

晚上七時許，民眾黨立委黃國昌走出北檢受訪，稱法院公告，開放給民眾旁聽，但是萬萬沒有想到，法院所謂公開旁聽，有一群人要參與旁聽，卻被警方層層拒馬排除，質疑警方為何可以拒絕民眾進來，怒批警察竟然把公民排除在外，剝奪他們的權利。

黃國昌發表完談話，走出北檢外警方架設的鐵馬護欄，把卅名小草從管制區外帶進，一度與警方口角衝突，最後法警確認無虞後，開放讓黃國昌等人進去。

民眾黨中央緊急應變小組也舉行國際記者會，黨秘書長周榆修、緊急應變小組召集人林富男、李偉華、黃國昌及民眾黨立委都到場。據了解，民眾黨事前沙盤推演，若柯文哲被起訴，黨中央第一時間仍然會定調此為「政治追殺」，且絕對不會批准柯文哲辭呈。

只是，柯文哲日前一紙辭職聲明，已點燃接班戰火。民眾黨明年一月十九日舉行「第四屆中央委員暨中央評議委員選舉」，當天即會選出新一屆中央委員成為黨內新領導核心，不少有志之士已在串連、暖身。

屆時新一任中央委員將決定，是否准柯文哲辭職信？是否互推代理黨主席？據了解，目前民眾黨內認為，要柯文哲繼續擔任黨主席、不准辭職的呼聲仍然相當高；但有一部分人認為，柯文哲接下來將面臨冗長司法程序，黨主席進入代理或改選，勢必在所難免。

民眾黨主席之戰，檯面下自然暗潮洶湧，黨內人士分析，呼聲最高仍然是民眾黨團總召黃國昌，而民眾黨前立委蔡壁如挾「黨母」之姿，也不排除角逐黨主席；另外林富男、周榆修也有被黨內點名。

蔡壁如表示，看完起訴內容後，心情真的很難過，甚至難過到無法言語，也無法想未來規畫。她證實已與台中市長盧秀燕市長聊過，已請辭市府顧問。

京華城 柯文哲

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