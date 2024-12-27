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「先將簡訊刪光」柯沈會逾16次…刪訊息被認滅證

聯合報／ 記者王宏舜蕭雅娟張宏業／台北報導
民眾黨主席柯文哲多次前往信義區豪宅「陶朱隱園」與沈慶京會面喬事。聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲多次前往信義區豪宅「陶朱隱園」與沈慶京會面喬事。聯合報系資料照

台北地檢署指控民眾黨主席柯文哲涉貪，認為他在贏得市長連任選舉後，為改善「反商」形象而與威京集團主席沈慶京互動頻繁，除安排沈參加二○一八年台北上海雙城論壇餐會主桌，還透過貼身帳房「橘子」許芷瑜安排，在市長辦公室、威京集團、陶朱隱園見面超過十六次。

另外，兩人多以通訊軟體「微信」聯絡，北檢今年五月二日接獲告發立案偵辦後，威京集團人員傳訊給柯「所有案子都是烏賊戰，主席要把過去一些莫名其妙的訊息刪除，以免造成你的煩惱…」柯也回訊「先將簡訊刪光」，被檢方認定有串滅證的行為。

檢方調查，在柯文哲第二任市長任期內，柯、沈於二○一九年七月八日及十一月廿八日、二○二二年二月廿日及五月十九日碰面，柯並受邀參加十月十九日京華廣場動土典禮，同年十一月十七日及十二月七日，柯至威京集團見沈，十二月廿日前往陶朱隱園。二○二○年二月廿日、六月廿日、九月十六日，柯三度在市長室接見沈，柯從未依公務員廉政倫理規範進行登錄建檔。

柯去年十月廿六日至威京集團，同年九月卅日前往陶朱隱園，京華城案經監察院糾正、媒體揭露後，柯還是在今年一月十五日及十九日兩度至威京集團，三月十三日再前往陶朱隱園。

檢方還發現，兩人通聯對話密切，甚至討論案情。去年十月廿六日下午一時許，沈傳訊給柯「方便請回電或這幾天何時見面？」、「你沒有告訴我何時可在陶朱、公司或其他地方見面」。

去年十一月廿八日，沈傳訊柯「民進黨議員許淑華擬向北市府總質詢，柯市府疑似圖利京華城大賺四百億…云云，黑白顛倒的不實指控，民進黨為了選票一石二鳥的政治化操作，已造成市府與我方困擾，有可能擴及到立法院、名嘴持續的運用，煩請小心。」隔日上午十時卅四分再傳「方便請回電。小沈」等。

京華城 柯文哲 沈慶京

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