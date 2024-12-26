反駁檢察官指控以便條命「橘子」逃亡 柯文哲：隨手寫的被扭曲

台北地院漏夜審理民眾黨主席柯文哲涉貪羈押庭，檢方控訴柯離開台北市政府，實質影響力仍在，下便條命秘書「橘子」許芷瑜出國就出國，「橘子」逃亡柯應續押；柯反撲說，檢方專挑對他不利事證延伸，便條紙是隨手寫的但被扭曲。

公訴主任檢察官林俊廷說，以柯文哲的號召力，可以影響證人妨害發現真實，京華城案柯口說尊重專業員工，偵查卻不配合偵訊，連法官都在裁定指柯態度輕蔑，柯不出庭就是在拖延偵查時程。

林俊廷表示，柯犯的是本刑10年以上重罪，侵害法益高達百億且收賄1710萬元，不能以具保或限制住居替代羈押處分，而且，柯的供詞也與共犯李文宗等不同，還有實力、支配力要求許芷瑜出國就出國。

柯表示，檢方起訴他的證據在收押當時即存在，對一些既成的故事，檢察官看到什麼就過度延伸、扭曲，這是押人取供。

柯文哲表示，檢方辦案已有特定想法，證據符合檢察官的就拿出來，如不符合他們想法的證據就不處理，京華城的事他依法行政，但有利於他的檢察官完全不提。

柯文哲說，起訴書中檢察官一直強調「我知道、我知道、我知道…」，但他知道的只是不能給1萬2000坪，至於什麼容積率他並不知道。

柯說，210萬元的政治獻金進來，他手機的通訊軟體沒有刪任何東西，也沒有叫「橘子」出國，指便條紙只是隨手在寫東西，檢方就拿來延伸、扭曲；柯說，他不串證，若要串證每天讀鏡新聞就好「難道這樣還串得不夠嗎？」

柯說，他在台大醫院當醫生30年都沒有收紅包，絕對不會收錢貪汙，自己個性大刺刺確實是缺點，但收的政治獻金絕對沒有拿回家。

依起訴資料，檢方認為柯與威京集團主席沈慶京關係密切，與沈在知名地標「陶朱隱園」會面時，由秘書「橘子」許芷瑜跟從，許女協助柯藏匿犯罪所得，檢方指出，今年8月底前往柯的辦公處所搜索，撿獲柯撕碎的便條紙，拼湊還原後顯示便條紙上載有「晶華→orange 出國」文字，許女後來果然搭機赴日本未歸。

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