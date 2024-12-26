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沈慶京移審求交保：自己沒什麼錢 2千萬交保金可以！
京華城容積率弊案今檢方偵結起訴，在押被告移審台北地方法院，今晚法官開移審庭，沈慶京辯護律師團稱京華城案根本沒有違背法令，沈在羈押中4度就醫如今病情惡化，請求具保；沈慶京則表示雖然自己財產被扣押，但「2千萬以內（交保金）可以」。
辯護律師團指出，京華城容積率案，經過北市府都委會審議定案，20％容積獎勵無違背法令，沒有貪汙圖利等情事。檢方認定，沈慶京行賄應曉薇約4500萬元、行賄柯文哲1500萬元。律師團指出，應曉薇做了什麼事情？檢方無視客觀證據，怎麼會應曉薇給這麼多錢、柯文哲這麼少？沈慶京給應曉薇的是「慈善捐款」。
律師團指出，沈慶京早已無羈押必要，在羈押期間內，已4度就醫，且2度住院10多天，病況加重，基於病患隱私沒有公開何種病症，但當庭遞出最新得診斷證明書，請求交保。
對此，坐在輪椅上的沈慶京，在數小時開庭期間偶爾拉口罩、偶爾挺身看著電腦螢幕，他最後向法官表示，他因此案財產被扣押，羈押近4個月來，因為物價上漲，影響了上下游廠商，導致自己沒有什麼錢，但「2千萬以內的（交保金）可以」。
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