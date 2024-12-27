柯文哲遭求刑28.5年 白營：濫權起訴

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，昨天依違背職務收賄、圖利、侵占與背信共四罪起訴柯文哲，具體求刑廿八年六月、褫奪公權十年，併科罰金五千萬元。

起訴書指出，柯文哲收威京集團主席沈慶京一七一○萬賄款，護航鼎越開發取得百分之廿容積獎勵，不法利益一二一億，另藉木可公關公司侵占政治獻金六八三四萬元。

柯文哲昨天上午遭起訴後，民眾黨昨天下午舉行國際記者會，民眾黨秘書長周榆修、緊急應變小組召集人林富男、李偉華、黃國昌及民眾黨立委等人都到場。

林富男指出，北檢偵查四個月找不到金流，因為柯文哲不是會貪汙收賄的人，北檢拼湊證據，濫權起訴，淪為政治打手，對民眾黨進行政治追殺，柯文哲代表三六九萬人擁戴的總統候選人，「今天是台灣民主最黑暗的一天之一。」晚間民眾黨支持者聚集在北院外聲援，指控綠色恐怖與政治辦案。

柯稱不知硬碟紀錄何來

北院昨晚針對柯文哲、沈慶京、台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲與柯的前市長辦公室主任李文宗等五名在押被告召開羈押庭，柯對被控收受沈慶京一千五百萬元賄賂款，辯稱行動硬碟紀錄與他無關，「我不知道誰做的」；沈慶京在庭中也否認行賄柯文哲。

到深夜十一時截稿前，法院仍未裁定。

民眾黨支持者昨晚在北院前舉起手板替柯文哲發聲，高喊「公開審理，釋放柯Ｐ」。記者林伯東／攝影

檢方控柯涉滅證、串證

北檢從今年五月二日開始調查京華城容積率案，柯文哲在今年九月五日被羈押至昨日已一百一十三天。柯是卸任首都市長，又是前總統候選人與主要在野黨黨主席，他的官司不僅國內政壇矚目，國際主流媒體昨天也普遍報導柯遭起訴。

檢方指出，柯文哲身為在野黨主席，逕憑個人意志挪移政黨金錢，以商業行為外衣掏空政治獻金，還在檢方搜索時，在辦公處撕毀自己書寫的「晶華｜Orange（隨行秘書許芷瑜綽號）出國」、「木可內帳，有無洩漏？」等便條紙，並將「博弈教父」陳盈助捐款三○○萬元交給許芷瑜處理，可見恐因隱匿資金遭查緝，指示許芷瑜出境日本，有湮滅證據與串證之實，惡性重大。

朱亞虎、陳俊源緩起訴

檢方調查認定，柯文哲共涉及京華容積率案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信案、政治獻金專戶申報不實四大案。同案起訴還包括沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲、都發局前局長黃景茂、都委會前執秘邵琇珮、助理吳順民、威京集團財務經理張志澄、木可公關公司負責人李文娟、會計師端木正共十一人。鼎越開發前董座朱亞虎及威京集團法務經理陳俊源獲緩起訴。

起訴書指出，北市第三種商業區建築物容積率最高為百分之五六○，柯文哲明知京華城申請的百分之廿容積獎勵於法不合，為籌謀培植政治實力及募集資金，協助京華城容積率從百分之五六○增加為百分之八四○，最終使鼎越開發取得百分之廿容積獎勵的建造執照，並從中收取沈慶京一七一○萬元賄賂。

檢方批有錢能使鬼推磨

檢方調查，沈慶京為加速北市府核發京華城建造執照速度，賄賂應曉薇五二五○萬元，持續護航鼎越開發取得容積獎勵的建造執照。應曉薇供稱，京華城不願循土管條例申請容積獎勵，不想回饋市府容積獎勵七成利潤，才找上她以議員之力介入施壓，檢方批全案根本是「有錢能使鬼推磨」。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，昨天依貪汙等罪起訴柯文哲等十一人，卷證數量擺滿整張桌子。記者季相儒／攝影

柯文哲案起訴11人 製表／地方社會中心

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