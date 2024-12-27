接押庭承審法官許芳瑜 曾重判im.B案主嫌
台北地檢署起訴民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，包括柯文哲等五名在押被告與卷證昨天移審，台北地院收到檢方卷宗一四八宗，經過公開抽籤分案，中籤的受命承辦人是司法官學院五十二期的女法官許芳瑜。
許芳瑜今年才承審台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金九十億元案，一審重判公司負責人曾耀鋒有期徒刑十六年六月，另重判曾的女友張淑芬有期徒刑十二年二月。
許芳瑜將與司法官學院卅九期的法官江俊彥、司法官五十五期的法官楊世賢組合議庭審案，合議庭組成後首要處理的重點，就是要針對柯文哲、威京集團總部主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、柯的前市長辦公室主任李文宗、台北市議員應曉薇等五名在押被告是否繼續羈押禁見一事開庭審理。
至於偵查團隊「女隊長」、台北地檢署主任檢察官江貞諭則暫卸重擔。江初派主任檢察官分發在宜蘭，宜蘭發生「陸、海、空」三大矚目案，江都參與，回到北檢又逢柯案，法界云：「案會找人」。
江貞諭分派宜蘭主任檢察官時出任發言人，正好遇上宜蘭多事之秋，連續發生轟動全國的大案子，包括台鐵「普悠瑪」列車發生出軌翻車意外，奪十八條性命；「南方澳跨港大橋」坍塌，六名外籍漁工喪命；以及時任參謀總長沈一鳴搭乘的「黑鷹直升機」失事墜毀，沈殉職罹難。等於陸、海、空重大案件都讓她遇過，增長不少專業智慧。
由於檢調廉全出動偵辦柯文哲案採團隊辦案，北檢分案以「端股」代表，一度被外界形容是神祕端股。偵辦團隊包括曾調最高檢察署辦事的檢察官林俊言、負責「超思蛋」案的唐仲慶、查虛擬幣高手陳玟瑾及檢察官郭建鈺。
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