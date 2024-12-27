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柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

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起訴書曝光大量對話 法界：缺具體金流 充滿檢情緒用詞

聯合報／ 記者蕭雅娟曾健祐／連線報導

台北地檢署以四大罪狀起訴民眾黨主席柯文哲，起訴書中引用諸多他與競總財務李文宗、前副市長黃珊珊間的手機訊息對話，以及在他家查扣的行動硬碟檔案資料，內容許多跟犯罪事證無關，但足以毀掉「阿北人設」。法界也有人質疑，起訴書欠缺行賄金流具體證據，但充滿檢方情緒用詞。

北檢則指出，柯文哲否認在他住家主臥室查扣的A1-37行動硬碟是他的，也否認關於政治獻金表單是他做的，偵辦團隊宛如增加十倍難度調查眾多細節，才會直接載明寫進起訴書，同時揭露柯文哲與他人的對話紀錄，重塑其犯罪動機、原因及目的。

檢方起訴書中有十九頁大篇幅論述查扣到的硬碟內容，從柯文哲小學到結婚照片、「二○一二搶救阿扁」、「二○二○立委選舉」，還有家訓、立委、戰略、葛特曼、器官捐贈、網軍等各種與案情無關的檔案，一一被詳列；法界人士指出，檢方此舉，等於讓外界知道柯文哲身邊的相關人脈與往來資訊，且都已被掌握。

起訴書形容，柯文哲收下陳盈助捐款三百萬辦公室裝潢費時，只顧著在台北市長辦公室踩飛輪，僅對來者發出「嗯嗯」聲。更特別論述威京集團的葛樹人與柯文哲的傳訊內容，柯多日後回「先將簡訊刪光」，還拿出柯傳訊妻子陳佩琪「我覺得正面應付，讓每個人都知道，就變成政治迫害」。

至於柯文哲與黃珊珊、民眾黨秘書長周榆修等的簡訊，如「威京小沈，已給過，不用再找他，另外他的財務也不好」等，作為柯承認收賄、找政商二代經營關係等佐證。

京華城 柯文哲

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