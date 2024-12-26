黃國昌場外激昂宣講15分鐘 下一秒警方舉牌了...命令群眾解散

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪，台北地方法院今天晚上7點半開移審庭，審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保。場外「小草」隨著時間越晚聚集越多，記者初估，稍早已突破1000人。

民眾黨立委黃國昌晚上9點40分，從北檢外步出，對場外靜坐聲援的「小草」發表近15分鐘的談話，不僅質問「檢察官你還有什麼證據？」還怒嗆，「承審的法官看的是證據，而不是檢察官覺得怎麼樣」，最後對支持者高喊三次，「我們晚上一起把主席接回來好不好？」，現場民眾感慨激昂。

孰料轄區中正一警分局長張嘉煌在演講後，於晚上10點5分舉牌第三次命令解散，場面氣氛十分尷尬。

據了解，現場警力已從早上的20人，增加到200人。記者現場觀察，在警方第三次舉牌後，部分員警立刻從北檢的鐵馬護欄內側，跑到外側「站著警戒」，但直至晚上10點40分前，還未有強勢清場的動作。 場外「小草」隨著時間越晚聚集越多，記者初估，稍早已突破1000人。記者翁至成／攝影 轄區中正一警分局長張嘉煌在黃國昌演講後，於晚上10點5分舉牌第三次命令解散。記者翁至成／攝影 場外「小草」隨著時間越晚聚集越多，記者初估，稍早已突破1000人。記者翁至成／攝影

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