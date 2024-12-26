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李文宗全盤否認犯罪 律師舉「愛心番薯」說明木可商業行為

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導
柯文哲大帳房李文宗今天在移審庭上，依然全盤否認犯罪。 記者季相儒／攝影
柯文哲大帳房李文宗今天在移審庭上，依然全盤否認犯罪。 記者季相儒／攝影

柯文哲大帳房、大選競辦財務長李文宗，今遭檢方依收賄、公益侵占及背信罪起訴求處重刑，稍早他在台北地方法院移審庭上，依然如偵查時全盤否認犯罪。其律師指出，檢察官相關指控與李的供述，差別在於是商業行為或政治獻金的評價問題，並舉例民眾購買單親媽媽販售的愛心番薯，不能因想幫忙就否定實際上的買賣行為。

檢方指控李文宗擔任北捷董事長時，收受威京集團沈慶京賄款，又以木可名義侵占數千萬政治獻金，以及挪用眾望基金會善款作為柯文哲大選時支付民眾黨工薪水之用。

李文宗首先表示，自己完全沒有參與京華城一事，也沒任何人提到交付相關款項與他有關。至於侵占政治獻金，對他來說木可本來就是商業公司，按照合約收取授權費用；募款小物和KP演唱會，都是正常的商業行為。

同時，李文宗緊咬黃珊珊，指出KP演唱會是黃擔任競選總幹事時決定，定位就是商業表演，法官反問若非政治獻金，為何要以募款名義進行？李表示，活動都是先經黃珊珊拍板，決定與主辦單位尼奧簽約，再依照結論與木可洽談合約。

李文宗表示，自己對所有金錢來源都不清楚，只是做好談合約和財務管理，對於檢方和外界指稱他是柯文哲大帳房感到委屈、不解。其律師質疑檢方，說李文宗貪汙、串滅證是對財務人員的嚴重誤認，財務僅依業務洽談結果記帳、入帳，不會過問金錢如何來去。

至於以眾望資金支付黨工薪水，李文宗表示，當時這些人都已從北市府離職，原意也是藉由做公益提升柯文哲政治能量。其律師補充，就像台灣選舉文化愛跑紅白帖，但不能把跑婚宴定性為選舉活動，而否定結婚的本質，公益基金會透過作公益讓參選人露臉是雙贏做法，不能說非關公益。

京華城 李文宗 柯文哲

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