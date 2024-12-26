柯文哲競總大帳房李文宗否認收賄、侵占政治獻金 盼交保

台北地院今晚開羈押庭審理京華城案，柯文哲競總財務長李文宗否認收賄，稱並未參與柯與沈慶京會議，而木可公司競選小物與演唱會是商業行為，並未侵占政治獻金，遭檢方要求延押。

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪嫌起訴柯文哲等11人。台北地院晚間召開移審庭，決定柯文哲等5名在押被告是否繼續羈押。

前台北市長辦公室主任李文宗，被檢方認為與柯文哲共同違背職務，以政治獻金之名收受沈慶京賄賂，又以木可公司名義侵占數千萬元政治獻金，甚至銷毀木可公司損益表。

檢方起訴指出，柯文哲、李文宗等人，明知募款小物目的，是為謀求民眾支援柯文哲競選總統所捐贈的政治獻金，募得款項應存入政治獻金專戶，竟以木可公司網路商店「木可好店」募款，並透過柯文哲臉書（Facebook）、IG、民眾黨官方網站等媒體宣傳第3波募款換小物。

另外，檢方起訴認為，柯文哲與李文宗還挪用眾望基金會款項827萬1095元，用以支付競辦員工薪水，涉違犯刑法背信罪。

對檢方起訴內容，李文宗全部否認；他說，京華城案中，他未曾參與柯文哲與沈慶京的會面，除競選期間擔任財務長，其餘都專心擔任台北捷運公司董事長；他沒有參與民眾黨黨公職，也不是民眾黨財務長，只對柯文哲提供相關諮詢、評估與人際溝通，沒參與實際運作，也不清楚柯文哲所寫紙條內容的用意。

李文宗說，木可公司相關作為純為商業行為，依照契約與正常程序支付，KP SHOW的商業表演晚會，也是由競選總幹事負責主導、接洽、規劃。

至於眾望基金會，李文宗說，成立目的是公益關懷，並雇用台北市府社會局退休人員，盼藉此帶動政治能量與曝光度，但後來募款成效不佳。

檢方認為，李文宗仍有勾串證人、滅證之虞，且另有被告許芷瑜尚未到案，李文宗供述證詞攸關將來審理時，對柯文哲犯行的評價，有繼續羈押禁見必要，以保障供述純潔性。

但李文宗與辯護律師認為，他的手機未曾刪除相關訊息，未曾滅證；與其他被告的對話是基於禮貌的客套話，向許芷瑜拿錢，是依據柯文哲指示，也不清楚金錢來源，許芷瑜是否到案，與他無關，期望可以交保。

羈押庭法官楊世賢聽取檢辯雙方與當事人意見後，將與合議庭審議後做出裁定。

北檢起訴李文宗並具體求刑，收賄罪嫌求處10年有期徒刑，併科罰金新台幣1000萬元，褫奪公權5年；犯公益侵占政治獻金罪嫌，求處5年；對眾望基金會背信罪嫌，求處2年4月。

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