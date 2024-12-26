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苦等4個月終於見到阿北 黃國昌喊話小草突哽咽：柯文哲反應變遲鈍
台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪。
台北地院晚上開移審庭，審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保，場外小草隨著時間越晚越多，記者觀察，稍早已經突破逾千人。
民眾黨立委黃國昌晚上9點40分，從北檢外步出，對場外靜坐聲援的小草發表近15分鐘的談話，他首先質問，台灣到底有沒有公平公正的司法程序？他對檢察官不僅憤怒還很難過，刑事訴訟是非常嚴肅的司法程序，看完起訴書後沒辦法相信，檢察官到底是依什麼證據，證明柯文哲收受賄賂。
黃國昌隨後哽咽說，「隔了四個月我終於看到阿伯」，「我可以跟大家說，那個阿伯還是我們認識的那個阿伯，但是讓我心疼的是，柯文哲被關押四個月，他跟法官回應時，反應已經跟四個月前沒有那麼快了，講出的話也沒有那麼有力氣」。
黃國昌說，他可以跟大家保證，柯文哲被關押四個月，對京華城的坦蕩，一分一毫都沒有改變，在聽庭並看完起訴書後，只想問檢察官，「你還有什麼證據？」
黃國昌最後說，承審的法官看的是證據，而不是檢察官覺得怎麼樣，並對支持者高喊三次，「我們晚上一起把主席接回來好不好?」現場民眾感慨激昂。
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