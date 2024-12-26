破千小草到場！「我知道我沒有念書」館長聲援柯文哲：挺這人沒錯

台北市前市長柯文哲涉京華城等案，台北地檢署今天起訴柯文哲等11人。台北地方法院晚上開移審庭，審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保。

稍早晚上近9點，館長陳之漢現身北檢外聲援柯文哲，他發表談話說，「四個月前我一樣在這，四個月後，我還是在這，但錢（金流）在哪裡，幾百頁都一樣，請賴清德告訴他錢在哪裡，還是沒錢嘛，我知道我沒有念書，發文一定會被很多人罵，但我PO了，我挺這個人沒有錯」。

轄區中正一分局見狀，立刻對陳之漢舉牌警告，已經違反集會遊行法，請勿在此發表演說，陳之漢也很阿莎力，稱「我一向很挺警察，不要造成警察麻煩」。

隨著時間越來越晚，北檢外聲援柯文哲的群眾越來越多，不過都被警方阻隔在博愛路兩側的鐵馬護欄外。

在館長演講後半小時，轄區警方認為一度發生口角、推擠，研判現場狀況後，開放民眾從鐵馬護欄外進入北檢門口靜坐、聲援柯文哲。

記者現場觀察，小草從從晚上6點多的50人，慢慢突破到逾千人。 轄區警方在晚上9點半，開放民眾從鐵馬護欄外，進入北檢外。記者翁至成／攝影 逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。記者翁至成／攝影 逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。記者翁至成／攝影 轄區警方在晚上9點半，開放民眾從鐵馬護欄外，進入北檢外。記者翁至成／攝影 逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議，有民眾排燈字聲援。記者翁至成／攝影 逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。記者翁至成／攝影

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