快訊

獨／自居統派退役中將 高安國疑涉國安法遭羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

破千小草到場！「我知道我沒有念書」館長聲援柯文哲：挺這人沒錯

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
館長到北檢外聲援柯文哲。圖／取自館長YouTube直播
館長到北檢外聲援柯文哲。圖／取自館長YouTube直播

台北市前市長柯文哲京華城等案，台北地檢署今天起訴柯文哲等11人。台北地方法院晚上開移審庭，審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保。

稍早晚上近9點，館長陳之漢現身北檢外聲援柯文哲，他發表談話說，「四個月前我一樣在這，四個月後，我還是在這，但錢（金流）在哪裡，幾百頁都一樣，請賴清德告訴他錢在哪裡，還是沒錢嘛，我知道我沒有念書，發文一定會被很多人罵，但我PO了，我挺這個人沒有錯」。

轄區中正一分局見狀，立刻對陳之漢舉牌警告，已經違反集會遊行法，請勿在此發表演說，陳之漢也很阿莎力，稱「我一向很挺警察，不要造成警察麻煩」。

隨著時間越來越晚，北檢外聲援柯文哲的群眾越來越多，不過都被警方阻隔在博愛路兩側的鐵馬護欄外。

在館長演講後半小時，轄區警方認為一度發生口角、推擠，研判現場狀況後，開放民眾從鐵馬護欄外進入北檢門口靜坐、聲援柯文哲。

記者現場觀察，小草從從晚上6點多的50人，慢慢突破到逾千人。

轄區警方在晚上9點半，開放民眾從鐵馬護欄外，進入北檢外。記者翁至成／攝影
轄區警方在晚上9點半，開放民眾從鐵馬護欄外，進入北檢外。記者翁至成／攝影
逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。記者翁至成／攝影
逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。記者翁至成／攝影
逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。記者翁至成／攝影
逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。記者翁至成／攝影
轄區警方在晚上9點半，開放民眾從鐵馬護欄外，進入北檢外。記者翁至成／攝影
轄區警方在晚上9點半，開放民眾從鐵馬護欄外，進入北檢外。記者翁至成／攝影
逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議，有民眾排燈字聲援。記者翁至成／攝影
逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議，有民眾排燈字聲援。記者翁至成／攝影
逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。記者翁至成／攝影
逾千名小草聚集北檢外靜坐抗議。記者翁至成／攝影

京華城 柯文哲 警察 陳之漢 館長

延伸閱讀

沈慶京移審否認行賄柯文哲 還稱林欽榮找白手套要錢、檢這樣說

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德 府回應了

柯文哲遭起訴 台中小草上街怒控政治迫害：關出來都98歲

影／柯文哲遭求刑28年 小草集結台中街頭抗議政治迫害

相關新聞

李文宗全盤否認犯罪 律師舉「愛心番薯」說明木可商業行為

柯文哲大帳房、大選競辦財務長李文宗，今遭檢方依收賄、公益侵占及背信罪起訴求處重刑，稍早他在台北地方法院移審庭上，依然如偵...

柯文哲不認罪稱「1500」不知誰做的 再批檢察官：不會辦案

民眾黨主席柯文哲涉在京華城案收賄、侵占政治獻金被訴，羈押禁見今移審。台北地院晚間召開接押庭，柯對提高容積率辯只交辦局處研...

苦等4個月終於見到阿北 黃國昌喊話小草突哽咽：柯文哲反應變遲鈍

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、...

破千小草到場！「我知道我沒有念書」館長聲援柯文哲：挺這人沒錯

台北市前市長柯文哲涉京華城等案，台北地檢署今天起訴柯文哲等11人。台北地方法院晚上開移審庭，審理柯文哲等5名在押被告羈押...

只求交保...彭振聲自稱又老又病求交保 檢憂串證拒放人

民眾黨主席柯文哲京華城案今起訴移審，台北地方法院稍早召開台北市前副市長彭振聲接押庭，即便彭振聲已全部認罪，並在庭上強調自...

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德 府回應了

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今依貪汙等罪起訴柯文哲等11人。總統府發言人郭雅慧表示，總統府不會針對個別司法案件評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。