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沈慶京移審否認行賄柯文哲 還稱林欽榮找白手套要錢、檢這樣說

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
威京集團主席沈慶京。聯合報系資料照
威京集團主席沈慶京。聯合報系資料照

威京集團總裁沈慶京被控為京華城容積獎勵案而涉圖利、賄賂，台北地檢署今起訴，晚間7點30分台北地方法院開移審庭，坐在輪椅上的沈慶京先說自己6天內做4次手術，身體差，怕記憶中斷、不連續，但強烈否認賄賂柯文哲1710萬。沈的律師團批評檢察官拼湊證據，檢察官當庭提出補充理由檔案，證實柯文哲的確自編行動硬碟檔案夾記帳。

對於被指透過7名員工名義各捐款30萬給柯文哲，沈慶京表示政治捐獻就是政治捐獻，「最近才知道210萬」，用同事名字去捐與任何利益扯不上關係。法官許芳瑜詢問為何要捐款？沈說因鼎越開發前董事長朱亞虎有提醒他，他才指示捐款，並認為我國多一個政黨會比較好。他說，因朱亞虎歡利用公司和他的資源去「廣結善緣」，不稀奇，至於被控以1500萬行賄柯文哲，他駁斥是惡意栽贓。

沈在庭訊時數度提及台北市前副市長林欽榮，指對方一直找「白手套」跟他要錢，不過他又不能確定是否見過林欽榮。

律師胡原龍主張210萬元是捐給民眾黨，並非給柯文哲，不等於行賄，且用210萬去行賄20%的容積獎勵也顯不相當，沒有對價性。而檢方指稱的隨身碟資料，他認為1500萬元根本是穿鑿附會，起訴事實只是臆測，且沒有金流。

檢察官表示，京華城屋齡僅19年，根本不符合危老都更也非都市計畫，沈慶京自始都知道，都發局前局長林洲民曾明確告知不可能給予容積獎勵，但沈卻要求朱亞虎接近柯文哲，請台北市議員應曉薇與助理吳順民施壓，並設法對付低階公務員，這從京華城監理人張志澄的手機都找得到證據，如今沈卻聲稱「不知道」。

檢察官說，柯文哲自行編製的資料夾記載編號12「小沈 1500 2022.11.1 」「經理人 沈慶京」，和其他捐款人格式相符，且還是沈慶京交付，沈慶京感謝柯文哲相助，取得建造隔天就動工，柯也成為京華廣場動工典禮唯一受邀的政治人物，事成後交付1500萬元。

京華城 朱亞虎 林欽榮 柯文哲 檢察官 沈慶京

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