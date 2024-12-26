柯文哲不認罪稱「1500」不知誰做的 再批檢察官：不會辦案

民眾黨主席柯文哲涉在京華城案收賄、侵占政治獻金被訴，羈押禁見今移審。台北地院晚間召開接押庭，柯對提高容積率辯只交辦局處研議，對被控收受威京集團主席沈慶京1500萬元賄賂款，則辯稱行動硬碟的紀錄與他無關「我不知道誰做的」。

柯說，檢方指控他與沈慶京密談京華城案2小時是「典型的臆測」，只有2個人的事外界怎麼會知道？還批檢方不會辦案，指市長室秘書會有行事曆「檢察官傳了那麼多人，怎麼不傳市長室劉姓秘書去問？」，說劉就是聯絡都委會的人。

柯說，像沈慶京這種大老闆來辦公室，都談一些「五四三」，也不知講到哪裡去，但2人絕對沒有談京華城容積率的事。

柯文哲說，起訴書已收到，但3大本真的讀不完，京華城容積率是大選後媒體炒作他才知道的， 根本沒有參與，只是議員來陳情就請局處去研究；局處上公文說不能多給1萬2000坪樓地板，他交辦時有指示「以不坐牢為原則就好」。

柯說，他與市府公務員共事8年，不會給同事太大壓力，否則以後公務員就不敢做事，會在公文上批「速審速決」是要求快結案，「我是中性的批文」，還說他任內連25年的案子都可以結案。

關於檢察官依搜得的行動硬碟指控柯文哲收賄，柯承認檢方在家中查扣的硬碟是他所有，但記錄裡有關「小沈」、「1500」等資料「不能說每一分資料都是我做的」；柯辯，有些網路上下載、拷貝的東西，有各式各樣的稱號，硬碟雖是他的，但不知裡面灌了哪些東西。

檢察官另指控柯侵占信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、東方文華董事長林命群、基隆市長謝國樑媽媽等三筆共600萬元政治獻金，柯表示，捐款全都用於2022年縣市長選舉，他平時不管錢，錢怎麼用的也不知情「反正絕對沒有中飽私囊」。

柯文哲表示，木可公司成立是為處理肖像權的問題，詳細的運作要問李文宗，且木可的員工本來就在做競總的善後工作，不過，柯對法官提問「是否同意政治獻金支付薪水？」、「誰決定支付？」柯文哲則無多的辯解。

柯文哲說，投資邱復生的國際電影公司100萬，是因和邱討論利用媒體做黨的廣告文宣，而且用的錢是選舉剩餘款使用範圍，檢察官控訴木可販賣的商品，就像「扁帽工廠」、「小英商號」一樣，檢察官認為是侵占政治獻金，已過度推論。

於眾望基金會款項支付黨工薪水827萬元訴背信罪部分，柯也否認犯罪，柯告訴法官成立基金會是他離開市府後想做一個選總統大選的「起手式」，用基金會的錢做公益活動，當初在調查局受訊問時「我就知道這個灰色地帶說不清」。

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