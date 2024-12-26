只求交保...彭振聲自稱又老又病求交保 檢憂串證拒放人

民眾黨主席柯文哲京華城案今起訴移審，台北地方法院稍早召開台北市前副市長彭振聲接押庭，即便彭振聲已全部認罪，並在庭上強調自己年事已大、身體不好，3個禮拜前才因低血鈉差點沒命，全身都是老年慢性病，還說自己雖然長住高雄，但為了日後審判已租好台北的房子隨時準備出庭，只求讓他交保。

但蒞庭檢察官仍緊咬彭振聲身為工務副市長，與都發局前總工程司邵琇珮都是京華城容積獎勵暴增關鍵人物，希望法官能繼續予以羈押，否則有串、滅證的可能。

檢察官表示，彭振聲明知京華城非都更案卻準用都更容獎，就是附和柯文哲的違法指示，讓京華城案強行通過，無視北市副秘書長李得全認為應適用土管條例，以利公平執行的建議。許多都委會委員更指出，若適用土管條例，北市自己要付出70億元的容積，但柯顯然不想要這麼做。

柯、彭於是找來北市府最專長都更容獎的邵琇珮，替京華城解套，邵女果然指點迷津，利用諸多獎勵增加容獎。檢方強調，彭振聲曾刪光與柯之間的對話紀錄，以涉及滅證，若交保出去，恐會與邵女等人被告或證人串證，建議在審理交互詰問完畢前，應該繼續羈押。

彭振聲表示，都更案過程都有錄音、錄影，不可能再串供或改變。其律師補充，彭已全部認罪，檢方所稱被刪除的對話紀錄也已全部還原，沒有串、滅證的可能。且當初沈慶京拜託彭振聲幫助回復京華城樓地板面積，遭彭怒斥拒絕，相對於同案被告、北市前都發局長黃景茂求刑7年，卻未遭羈押，彭認罪遭求刑3年，卻被檢方要求延押，既非重罪也無逃亡之虞，應無羈押必要。

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