柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德 府回應了

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今依貪汙等罪起訴柯文哲等11人。總統府發言人郭雅慧表示，總統府不會針對個別司法案件評論，賴清德總統的一貫立場是毋枉毋縱，不分黨派、不論何人，尊重司法程序調查，也希望盡速釐清真相。

傳出有柯文哲支持者的群組稱「要殺了賴清德」，對此郭雅慧說，台灣是民主國家，大家有權利表達不同意見，但最重要的是回歸理性溝通與討論。國家安全不容挑戰，尤其是元首維安，會交由相關依法了解。

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