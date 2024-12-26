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柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

柯文哲遭起訴 台中小草上街怒控政治迫害：關出來都98歲

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
挺KP-台中萌蛙陸戰隊大隊長楊紘子（前排中）號召近50名小草集結在台灣大道與文心路口聲援柯文哲。記者黃仲裕／攝影
挺KP-台中萌蛙陸戰隊大隊長楊紘子（前排中）號召近50名小草集結在台灣大道與文心路口聲援柯文哲。記者黃仲裕／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城案等案今遭北檢起訴。台中小草們今晚頂著寒風在街頭拿「放人」黃旗等抗議。小草說，看到判決書相當失望，檢方求刑28年，柯P被視為賴清德總統下一個對手，關出來都98歲，明顯是政治迫害、霸凌柯P。

小草團體台中萌蛙陸戰隊號召小草晚間七時，在台灣大道、文心路口旁聚集，並強調「自己的主席自己救」。小草們現場放起音樂，沿路邊拿著「押人逼供113天」、「放人」、「押人取供」、「司法不公、人民不服」、「公開審理、釋放柯P」等標語，以及「放人」黃旗抗議。

台中萌蛙陸戰隊透過廣播表示，柯文哲今遭北檢起訴，但起訴書中，對於柯在京華城案拿了多少錢？在什麼地方？什麼時候？等都沒有明確證據，質疑執政黨押人取供、霸凌柯文哲。

台中萌蛙陸戰隊呼籲，請民眾看看這份起訴書多麼荒腔走板，沒有證據、沒有金流，拜託路過的民眾拍照、拍影片，讓社會大眾知道柯是如何被霸凌的。小草們相信柯文哲清白，會持續全力力挺柯文哲。

台中萌蛙陸戰隊大隊長楊紘子說，看到判決書相當失望，質疑是檢方科幻小說猜想、故意栽贓，看不到金流、看不到時間地點，令人錯愕、遺憾。

楊紘子指出，柯文哲遭檢方求處總計28年6月徒刑，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年。罰5000萬元，不符比例原則，且與大眾認知、資料有很大落差。從檢方求刑28年，似乎要告訴大眾，柯P被視為賴清德總統下一個對手，若真關28年，關出來都98歲，這是很明顯的政治迫害。

楊紘子說明，台中從9月10日第一場「寧靜舉牌」，全部是台中萌蛙陸戰隊、全部是小草自發性活動，沒有透過黨部或黨中央，自發性申請路權。他們會不斷走出來挺柯P，每一次出動就是一場直播、我們自己就是電視台。

民眾黨主席柯文哲今遭北檢起訴，台中小草們今晚上街頭，拿「押人逼供」標語及「放人」黃色大旗等抗議。記者趙容萱／攝影
民眾黨主席柯文哲今遭北檢起訴，台中小草們今晚上街頭，拿「押人逼供」標語及「放人」黃色大旗等抗議。記者趙容萱／攝影

京華城 執政黨 柯P 柯文哲 民眾黨 賴清德 霸凌

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