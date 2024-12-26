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影／柯文哲遭求刑28年 小草集結台中街頭抗議政治迫害

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
挺KP-台中萌蛙陸戰隊大隊長楊紘子（前排中）號召近50名小草集結在台灣大道與文心路口聲援柯文哲。記者黃仲裕／攝影
挺KP-台中萌蛙陸戰隊大隊長楊紘子（前排中）號召近50名小草集結在台灣大道與文心路口聲援柯文哲。記者黃仲裕／攝影

民眾黨主席柯文哲身陷涉京華城等弊案遭北檢求刑28年半，近50名柯文哲支持者今晚自發性號召集結在台中市台灣大道與文心路口手舉標語聲援，希望北檢將案件釋放柯文哲。

挺KP-台中萌蛙陸戰隊大隊長楊紘子接受訪問時表示，會集結在路口是因為北檢起訴的內容與刑度，跟社會大眾的認知有很大的落差，在求刑的部份，似乎就是要告訴社會大眾，柯文哲已經是賴清德下一個連任之路的對手，起訴28年6個月，柯文哲出來已經93歲了，這很明顯是政治迫害。

楊紘子指出，今天看到起訴書的內容，感到非常的失望，以往從媒體上得到的數據，在起訴書上是看不到金流，也看不到時間、地點，這跟常識上有所落差，北檢應該要自我檢討，是否成為執政黨利用的工具。

柯柯文哲支持者手舉標語，希望能爭取民眾的認同。記者黃仲裕／攝影
柯柯文哲支持者手舉標語，希望能爭取民眾的認同。記者黃仲裕／攝影
柯文哲支持者自發性集結在台中市台灣大道與文心路口手舉標語聲援。記者黃仲裕／攝影
柯文哲支持者自發性集結在台中市台灣大道與文心路口手舉標語聲援。記者黃仲裕／攝影

京華城 柯文哲 民眾黨

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