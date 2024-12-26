柯文哲移審庭開放旁聽 黃國昌質疑警方將民眾隔離

台北市前市長柯文哲涉京華城等案，台北地檢署今天起訴柯文哲等11人。台北地方法院晚上開移審庭，將審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保，北院開放旁聽。民眾黨立委黃國昌到北院準備旁聽，質疑警方將想在法庭旁聽的民眾隔離在法院外，剝奪旁聽民眾的權利。 柯文哲涉京華城等案，台北地方法院晚上開移審庭，民眾排隊等待進入旁聽。記者林伯東／攝影 前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地檢署今天起訴柯文哲等11人。台北地方法院晚上開移審庭，將審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保。民眾黨立委黃國昌（左二）到北院外爭取旁聽民眾的權利。記者林伯東／攝影

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