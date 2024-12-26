起訴柯文哲 醫師稱政治冤獄 怒轟北檢：4分鐘就可打臉你們

民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城、政治獻金侵占案，台北地檢署今偵結起訴且求處重刑。醫師、時事評論家沈政男在起訴前，昨先為柯抱屈，怒嗆「就是政治冤獄」；今更以北檢提出的Excel內容反問北檢，並怒轟「花4分鐘就可打臉你們」。

沈政男昨在臉書先為柯文哲抱屈，他認為，夫婦兩人都是醫生，犧牲自己投入政治，怎會為了區區幾千萬元，犯下10年以上貪汙重罪，怒嗆「即將起訴柯文哲，那又怎樣？就是政治冤獄」，引發討論，有人要他「等起訴書出來再評論也不遲」。

而今天柯文哲遭檢方起訴並具體求重刑，沈政男再度開砲，他痛批，「8個檢察官，念法律上百年，押人4個月，就只查出「1500小沈」是賄款？」更以北檢提出的Excel內容來砲轟北檢，狠酸「花4分鐘就可打臉你們」。

沈政男表示，「『王X麟500』、『謝X樑200』既然是政治獻金，「小沈1500」豈是賄款？這不是很簡單的邏輯嗎？」，再轟北檢「這樣胡亂起訴，難怪橘子不敢回來，然後你們就能要法院接押阿北。」 民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照

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