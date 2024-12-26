說好的公開？警管制「只出不進」 黃國昌爆口角帶30名小草進北檢旁聽

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪。

約晚上近6點，原本在意見表達區的小草們，突然衝去北檢外的鐵馬護欄前靜坐，還唱起歌聲援柯文哲，轄區警方措手不及，事後把北檢博愛路兩側出入口用鐵馬護欄封住，緊急管制「只出不進」。

晚上7點多，民眾黨立委黃國昌走出北檢受訪，稱法院公告，開放給民眾旁聽，但是萬萬沒有想到，法院所謂公開旁聽，有一群人要參與旁聽，卻被警方層層拒馬排除，質疑警方為何可以拒絕民眾進來，怒批警察竟然把公民排除在外，剝奪他們的權利。

黃國昌發表完談話後，走出北檢外、警方架設的鐵馬護欄，把30名小草從「只出不進」的管制區外帶進，一度跟警方發生口角衝突，最後在法警確認無虞後，開放讓黃國昌等30人進去。

前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地檢署今天起訴柯文哲等11人。台北地方法院晚上開移審庭，將審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保。民眾黨立委黃國昌（左二）到北院外爭取旁聽民眾的權利。記者林伯東／攝影 前台北市長柯文哲涉京華城等案，台北地檢署今天起訴柯文哲等11人。台北地方法院晚上開移審庭，將審理柯文哲等5名在押被告羈押或交保。民眾黨立委黃國昌（中）到北院準備旁聽，質疑警方將想旁聽法庭的民眾隔離在法院外，剝奪想旁聽的民眾權利。記者林伯東／攝影

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