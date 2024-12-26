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柯文哲遭起訴 民眾黨議員疑檢方無法回答「最基本3問題」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨議員陳宥丞。記者楊正海／攝影
民眾黨議員陳宥丞。記者楊正海／攝影

北檢偵辦京華城案今起訴柯文哲，對此，民眾黨台北市議員陳宥丞指出，令人震驚的是，歷經4個月的羈押與調查，檢方竟然無法回答最基本的三個問題，「賄款何時收受？在哪裡收受？又流向何處？」檢方的指控缺乏核心事實支撐，顯然是一場草率且目的明顯的政治操作。

陳宥丞表示，從案件爆出至今，外界流言滿天飛，北檢與特定媒體，從「收賄700萬」到「新加坡密會」，各種不實指控層出不窮，北檢所謂的「證據」，實在單薄得令人無法接受，這樣的辦案品質，司法單位真的能心安理得嗎？

陳宥丞表示，且起訴書中提及，他曾向柯文哲主席提供議會資料與調查進度，並提到彭振聲出席與否。然而，當時提供的內容均為公開資訊，且完全是透過議會調閱程序取得，並未涉及調查小組的任何內部資料或機密資訊，檢方如此牽強附會的指控，不僅嚴重扭曲事實，更凸顯檢方為達政治目的，不惜濫用司法資源的荒謬行徑。

他說，司法本應守護公平正義，而非為政治服務，這次案件，明顯展現了政治干預司法的醜陋痕跡，羈押手段成為壓迫工具，輿論操作取代真相追求，這種情況不僅踐踏了法治精神，也深深損害了社會對司法的信任。

陳宥丞說，司法的存在，不是為了某個政黨達成政治目的，而是為了捍衛事實與公平。當檢方忘記自己的職責，真正受害的將是全體市民的權利與社會的法治根基。

京華城 收賄 柯文哲 賄款

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