「放人！」柯文哲遭起訴 台中小草今晚集結上街頭抗議

民眾黨主席柯文哲涉京華城案等案今遭北檢起訴。台中小草們今晚7時頂著寒風，聚集在台灣大道及文心路口旁持「押人逼供113天」等標語看板，以及寫有「放人」的黃色大旗抗議，強調「自己的主席自己救」。

台中小草團體以台中街頭不再寧靜、也無須寧靜為題，號召小草今晚上街頭，「自己的主席自己救」。

晚間七時，現場陸續聚集小草，他們放著音樂，沿著台灣大道和文心路二邊，紛紛拿著「押人逼供113天」、「放人」、「押人取供」、「司法不公、人民不服」、「公開審理、釋放柯P」等標語看板，以及「放人」黃色大旗抗議。 民眾黨主席柯文哲今遭北檢起訴，台中小草們今晚上街頭，拿「押人逼供」標語及「放人」黃色大旗等抗議。記者趙容萱／攝影

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