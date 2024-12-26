現場畫面曝光 50名小草衝北檢外抗議、警方舉牌警告

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案，今天依貪汙等罪起訴柯文哲等11人，其中民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪。

今天下午3點，有十多名支持者聚集在警方劃設的意見表達區聚集，更插上黃旗，寫上「放人」、「今日柯文哲，明日任何人」、「政治迫害」、「相信柯文哲，清清白白」、「柯P不能被犧牲，台灣需要柯文哲」、「假新聞天天放送」、「把正常國家還給我們」、「黨檢媒一體，司法搞雙標」等語。

民眾黨組織部傍晚發出集結令，號召民眾今晚六時在台北地院前集結，表達「公開審理，釋放柯P！」訴求。

約晚上近6點，原本在意見表達區的小草們，突然衝去北檢外的鐵馬護欄前靜坐，還唱起歌聲援柯文哲，轄區警方措手不及，事後把北檢博愛路兩側出入口用鐵馬護欄封住，緊急管制「只出不進」。

轄區中正一警方在晚上6點22分，第一次舉牌警告，在北檢外的集會遊行已經違法，呼籲民眾立刻離去。

記者實際觀察，目前小草非常理性，採和平靜坐方式，截至晚上7點前，現場粗估有近50人；據了解，稍晚柯文哲夫人陳佩琪，以及民眾黨立委黃國昌等人，也會到場聲援。 約50名小草，自發性的在北檢外靜坐、抗議。記者翁至成／攝影 轄區中正一警方在晚上6點22分，第一次舉牌警告。記者翁至成／翻攝 轄區警方把北檢博愛路兩側出入口用鐵馬護欄封住，緊急管制「只出不進」。記者翁至成／攝影 約50名小草，自發在北檢外靜坐、抗議。記者翁至成／攝影 約50名小草，自發在北檢外靜坐、抗議。記者翁至成／攝影 民眾自發排起「沒證據，就放人」口號。記者翁至成／攝影 約50名小草，自發在北檢外靜坐、抗議。記者翁至成／攝影 約50名小草，自發在北檢外靜坐、抗議。記者翁至成／攝影 約50名小草，自發在北檢外靜坐、抗議。記者翁至成／攝影

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