影／京華城案柯起訴 朱立倫盼毋枉毋縱、勿羅織罪名

立法院日前通過三法，國民黨主席朱立倫晚間在福華飯店慰勞宴請國民黨立院黨團成員。對於京華城案民眾黨主席柯文哲遭求刑28年半，朱立倫受訪時表示，「一定要有充足的證據，這次是對台灣司法的很重大的考驗」，他期待法院能公正廉明，毋枉毋縱，不要有任何的政治考量，也不應該有任何的羅織罪名。

對於民進黨正著手研擬選罷法、憲訴法提出釋憲。朱立倫反問，「罷免連署時附身分證影印本，和總統連署是一樣，不能作弊、不能夠抄襲，這樣有什麼違憲的地方？」。朱立倫說財劃法已經討論25年了，希望地方多一點資源，最後終於過關了，多拿一些資源給地方，落實地方自治，好好做建設，沒有違憲的可能。

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