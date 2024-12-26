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柯文哲羈押庭晚間6時30分上場 法界預測柯發言必先咬檢方1事

突現身北院！ 黃國昌旁聽柯文哲移審庭：我想看我們主席

聯合報／ 記者蕭雅娟蔣永佑王聖藜王宏舜張宏業／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今晚跟著媒體排隊，準備旁聽移審庭。記者曾原信／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今晚跟著媒體排隊，準備旁聽移審庭。記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城等案羈押禁見，台北地方法院訂今晚6時30分開移審庭，將審理柯羈押或交保。民眾黨立委黃國昌稍早現身法庭外，跟著媒體一起排隊準備旁聽，「我想看我們主席...我想聽聽主席會不會講出起訴書裡沒有的」黃國昌也揪民眾黨黨公職一起到法庭旁聽。

今晚媒體們在北院法庭外排隊，準備旁聽移審庭，黃國昌突然現身緊跟著排隊。記者提問他今天記者會講很多，怎麼還來法院？

黃國昌回應，「我想看我們主席，我很久沒看到他」，「我想聽聽主席會不會講出起訴書裡沒有的」。同時他也揪民眾黨黨公職一起到法院旁聽、看主席。

台北地院分案由重金庭法官許芳瑜受命承審，與審判長江俊彥、法官楊世賢組合議庭審查在押被告是否續押，合議庭已分工決定江俊彥負責審理柯羈押或交保，訂今晚6時30分開庭。

京華城 柯文哲 民眾黨 黃國昌

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