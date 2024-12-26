柯文哲羈押庭晚間6時30分上場！ 法界：一定批檢方政治迫害
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案羈押禁見，今天起訴後移審。台北地院分案由重金庭法官許芳瑜受命承審，與審判長江俊彥、法官楊世賢組合議庭審查在押被告是否續押，合議庭已分工決定江俊彥負責審理柯羈押或交保，訂今晚6時30分開庭。
江俊彥司法官學院39期業結業，主持法庭活動思路清晰，在重金股多年，跟過司法院前副秘書長周占春學習實務；法界人士預測，柯文哲自認無罪，羈押後首度獲「發言」機會，必定政治操作痛批檢察官政治迫害。
京華城、政治獻金等案目前仍羈押禁見的被告包括柯文哲、威京集團總部主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲、柯的前市長辦公室主任李文宗、台北市議員應曉薇，移審後，依法律規定須即時訊問，因此，合議庭決定3名法官分別開庭審理，以爭取時效。
除了柯文哲的接押庭由江俊彥審理以外，許芳瑜負責審查沈慶京、應曉薇部分，楊世賢則負責審查李文宗、彭振聲部分，分別審理後，有可能評議後再同時裁示。
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