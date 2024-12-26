「釋放柯文哲」民眾黨動員令 號召小草今晚北院集結

民眾黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，台北地檢今天偵查終結起訴柯文哲。民眾黨組織部傍晚發出集結令，號召民眾今晚六時在台北地院前集結，表達「公開審理，釋放柯P！」訴求。

「USB、隨身碟？沒有時地物的羅織之罪，你能接受嗎？」民眾黨組織部號召民眾集結，在北院前替柯文哲發聲。

民眾黨組織部指出，今天我們齊聚北檢，不僅是為了聲援，還要堅持伸張司法正義，在一個應以事實為根基的社會，卻出現了缺乏時地物證據的起訴罪名，這不僅挑戰了法律的公正性，更威脅了每個人的基本權利。

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