柯文哲被起訴 朱立倫：毋枉毋縱勿羅織罪名

北檢偵辦京華城案，起訴民眾黨主席柯文哲28年半，外界關注是否會影響未來藍白合作。國民黨主席朱立倫今天表示，期待毋枉毋縱，但在過程中絕對不可以羅織罪名。

立法院日前通過三法，朱立倫今設宴六桌慰勞國民黨立院黨團成員，立法院長韓國瑜、國民黨立院黨團總召傅崐萁及藍委們陸續到場。

對於柯案，朱立倫表示，司法的公正是全民所期待的，國民黨一定期待毋枉毋縱，但是在過程當中絕對不可以羅織罪名，一定要有充足的證據，這次是對台灣司法的很重大的考驗，期待法院能公正廉明，毋枉毋縱，不要有任何的政治考量，也不應該有任何的羅織罪名。

此外，民進黨政府正著手研擬選罷法、憲訴法提出釋憲。朱立倫反問，罷免連署時附身分證影印本，和總統連署是一樣，不能作弊、不能夠抄襲，這樣有什麼違憲的地方？大法官判定違憲門檻，從15席、8席可以決定，改為9席，怎麼可能違憲？財劃法已經討論25年了，希望地方多一點資源，最後終於過關了，多拿一些資源給地方，落實地方自治，好好做建設，哪有違憲的可能？

朱立倫表示，他相信大家都看得很清楚，民進黨不要再侮辱大法官、再想用操控這樣的御用大法官，讓台灣民主能向上提升。

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