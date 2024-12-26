快訊

交往對象全毒死！日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 今被發現獄中身亡

柯文哲羈押庭晚間6時30分上場 法界預測柯發言必先咬檢方1事

聽新聞
0:00 / 0:00

4大罪起訴柯文哲…北檢另案偵辦折扣碼抽佣 黃瀞瑩：恐嚇意味

中央社／ 台北26日電
民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩。聯合報系資料照
民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩。聯合報系資料照

北檢今天指出，民眾黨台北市議員黃瀞瑩等人以「折扣碼」發放競選小物分潤，是否涉及刑事不法，另案偵辦中。黃瀞瑩說，完全感受到一種恐嚇的意味，政治獻金跟木可商品間的分別，她當證人時已清楚說明。

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今天以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲，總計求處28年6月徒刑。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受新台幣千萬元賄賂，且侵占數千萬政治獻金。

媒體報導，民眾黨利用「網紅帶貨」銷售手法，先藉黃瀞瑩等人的高知名度，吸引選民購買，再用「折扣碼」發放KP競選小物，進而從中抽佣分潤。北檢今天指出，黃瀞瑩等人是否涉及刑事不法，另案偵辦中。

民眾黨下午舉行「FREE KP! 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P」國際記者會，民眾黨緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，民眾黨秘書長周榆修以及黨籍立委全數到場。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡在記者會中表示，木可是一家民間公司，販賣小物等於是商業所得，把商業所得跟政治獻金連結，是非常荒謬的連結，北檢還在起訴書最後留伏筆，說不排除要另案起訴，這樣牽強連結卻留伏筆，「清楚感覺到了北檢的威脅，就是要我們閉嘴」。

民眾黨發言人吳怡萱說，身為被另案偵辦的當事人，不會被威脅，還是會全力捍衛柯文哲的清白。

黃瀞瑩受訪時指出，北檢在起訴書最後加註要另案調查處理，完全感受到一種恐嚇的意味，相信調查過程中她和其他人都非常配合，但不到24小時北檢就對媒體放話，要做輿論風向、抹黑，這樣做的目的是什麼。

黃瀞瑩表示，調查過程中「你問我答」，她知道的、不知道的都說了，卻還要恐嚇的方式對待他們，「我完全不能理解」；且北檢的資料、數字錯誤百出，對於政治獻金跟木可商品之間的分別，她當證人時也已清楚說明，相信北檢比他們更清楚。

京華城 恐嚇 柯文哲 民眾黨 黃瀞瑩

延伸閱讀

不顧蔡壁如提醒「壞人」 柯文哲為連任北市長拉攏沈慶京

綠能你不能？稱眾望基金會如同賴清德的新境界 周榆修：柯文哲該死？

柯文哲被起訴 苗博雅：首名涉案台北市長將成過去式

撇接民眾黨主席 林富男：沒有第二人選就只要柯文哲

相關新聞

柯文哲羈押庭晚間6時30分上場！ 法界：一定批檢方政治迫害

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案羈押禁見，今天起訴後移審。台北地院分案由重金庭法官許芳瑜受命承審，與審判長江俊彥、法官楊世賢...

突現身北院！ 黃國昌旁聽柯文哲移審庭：我想看我們主席

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案羈押禁見，台北地方法院訂今晚6時30分開移審庭，將審理柯羈押或交保。民眾黨立委黃國昌稍早現身...

不顧蔡壁如提醒「壞人」 柯文哲為連任北市長拉攏沈慶京

京華城案起訴書記載柯文哲與沈慶京往來變化，柯競選連任巿長，破除反商形象積極拉攏沈等企業人士並建立往來管道，不顧親信蔡壁如...

柯文哲專挑政二代、富二代 「傅冬菊計畫」內幕曝光

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，發現柯文哲為培植己⾝政治實⼒，雖其曾稱「現在的政商關係非常⾼雅，都是⽤⼑叉...

柯文哲裝潢辦公室向博弈教父討300萬 收錢顧著踩飛輪僅「嗯2聲」

有「博弈教父」外號的陳盈助也成民眾黨主席柯文哲「募款」的對象，柯文哲在不得收受政治獻金的期間內，也私下收錢，並記載在「工...

影／柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

台北地檢署追查柯文哲涉京華城弊案，起訴書在具體求刑時，特別指出威京集團葛樹人傳訊柯文哲，柯多日後回「先將簡訊刪光」，檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。