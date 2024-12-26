柯文哲案「無一槍斃命證據」 謝立功：白改革可再起

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「1500萬沒有時間、地點，證據力太弱，但民眾黨以後也要小心各個灰色地帶別觸法！」民眾黨前秘書長、最近欲參選中評委的謝立功26日接受本報專訪時表示，此次北檢起訴民眾黨主席柯文哲沒有「一槍斃命」的證據，但與柯關係密切的立委黃珊珊應負起政治責任請辭。他認為民眾黨不會泡沫化，只要認真改革，也要更尊重專業法律人士的意見。

黃珊珊應負政治責任

北檢26日以收賄、圖利、公益侵占與背信4個罪名起訴民眾黨主席柯文哲，並指控柯文哲收受威京集團主席沈慶京的1500萬元賄賂，還有另一筆210萬、分成7筆的政治獻金也疑似是賄賂。但謝立功受訪時直言，1500萬時間、地點都不清楚，不能因為沈慶京領錢與USB有紀錄就斷定收賄。

被問到柯文哲在京華城便當會與政治獻金上，都有跟黃珊珊連絡，謝立功也說，黃珊珊即使沒有法律責任，也應該負政治責任請辭立委，黃珊珊在相關案件中都是柯文哲很重要的副手。

他也呼籲法官審理時，應該要秉持證據，不要有先入為主的觀念。

改革派要進入黨中央

本報記者質疑，柯文哲會因為1500萬或600萬等款項出賣自我人格嗎？謝立功坦言，起訴書中有很多地方不合常理，他判斷檢方蒐證沒有很完整。記者也詢問說，柯即使自己不收錢，也可能不小心讓別人收錢？謝立功說，民眾黨未來要相當注意會計稽核與法律等相關問題。

謝立功強調，雖然外界看民眾黨如今身陷危機，但也可以是轉機，改革派要進入黨中央，未來許多沒有犯意，但可能是法律灰色地帶，甚至是踩到紅線的行為都要避免。

他說，以目前起訴書來看，柯文哲的官司恐拖很久、不會一下解決，但他認為第三黨還是有支持度，民眾黨不會因此告別台灣政壇。

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