北檢勘驗柯文哲行動硬碟 赫見「朕是雍正帝」：絕不會讓你成為年羹堯

北檢偵辦京華城等案，今天起訴柯文哲等11人。起訴指出，柯文哲行動硬碟中有記載「朕是雍正帝」等內容的檔案；蔡壁如證稱，「絕不會讓你成為年羹堯」是柯文哲寫給她的。

根據台北地檢署起訴書，經耗時多月勘驗還原前台北市長、民眾黨主席柯文哲的行動硬碟，發現其中存有大量與台大醫院或醫學相關檔案，最後修改日期可回溯至民國94年前，作者有「台大」、「柯文哲」、「ntuh」、「柯」、「Wen-Je Ko」等人。

起訴書指出，行動硬碟中存有大量柯文哲及其家人照片，以及競選及擔任台北市長期間所提出的施政藍圖或施政報告檔案；以檔案時間而言，橫跨柯文哲參選第6屆台北市市長期間至第7屆台北市市長卸任後。

檢方勘驗行動硬碟，發現第1層目錄有2024、class、DATA、image、photo、台北市長、民眾黨、給柯市長的檔案等8個資料夾，大略以私人照片、其他資料區分。

私人照片部分，包括柯文哲結婚時照片、自年輕到年老的大頭照、小學畢業紀念冊翻拍照片等。

起訴書提到，「2024」資料夾中有文宣、民調、立委、計畫、財務、基金會、組織、智庫、資料等9個資料夾；其中「財務」資料夾有「工作簿」檔案，記載「2022/11/1、小沈、1500（經理人）沈慶京」，被檢察官認定為京華城案收賄證據之一。

「民眾黨」資料夾則有2020、2022、中央黨部、立法院等4個資料夾，其中「note」檔案記載「小黨要經過2-3的全國大選，確認自己的路線。初期一定是辛苦了，要能熬過這段時間的辛苦。找到自己的論述路線。才能長大、茁壯」等內容。

前台北市長室主任蔡壁如證稱，「note」內容是她寫給柯文哲的，因為當時的民眾黨副秘書長離職，她不能忍受劣幣驅逐良幣，劣幣指的是黨部其他人，沒多久柯昱安離職，也是劣幣驅逐良幣的代表作。

此外，「DATA」資料夾中有一個「家訓」資料夾，「上諭.doc」檔案裡有「朕不是明朝萬曆皇帝」、「廷議制度」等內容；「朕.doc」檔案則有「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容。蔡壁如作證時也說，這是柯文哲寫給她的，因為柯文哲對她又愛又恨，且柯文哲常以雍正皇帝自居，認為她跟年羹堯相同，功高震主。

起訴書指出，「台北市長」資料夾中有6個資料夾，其中「2016」資料夾有「滿意度的建議」檔案，記載「長官不要把聰明、智慧掛在嘴邊。沒有下屬會喜歡整天誇自己的長官，那叫自戀，把別人當笨蛋」等內容。

此外，另一個「2020」資料夾則有「20200530民調檢討報告」檔案，記載「很多人勸老闆不要亂發脾氣」、「不要再說1450，請說某些社群」等內容。

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