柯文哲遭起訴蔡壁如辭台中市政顧問 市府今發布辭職令

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案今遭北檢起訴。民眾黨前立委、台中市市政顧問蔡壁如日前透露將請辭，投入民眾黨中央委員選舉、甚至選黨主席。對此，台中市政府說，人事處今發布辭職令。

台中市人事處指出，蔡因個人生涯規畫已依規定提出書面辭呈，自12月25日辭市府顧問一職，業依程序辦理，台中市政府今天發布辭職令。

蔡壁如今證實，辭市政顧問獲准，今天下午進市府簽離職單。至於未來規畫？她低調表示，「我難過到無法言語」。

蔡壁如今早表示，下午會進市府辦理離職手續，已向台中市長盧秀燕聊過，盧尊重她的決定。

蔡壁如今天下午未進市府辦公室，蔡壁如表示，剛去辦公室，太多人先行離開；她也證實，已進市府簽離職單。

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