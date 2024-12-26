自己的主席自己救！小草今晚台中市挺柯文哲 不再寧靜抗議

民眾黨主席柯文哲今天被檢方起訴並具體求重刑，挺柯文哲小草今晚將在台中市區發起救主席抗議行動，要求放人，小草們強調，今晚「不再寧靜，也無須寧靜」，強調「自己的主席自己救」。

挺kp─台中萌蛙陸戰隊上月曾在台中市發起遊行，數百人舉牌寧靜抗議，要求司法單位放人；柯文哲今天被起訴，法院將開接押庭，小草們今晚在台中市的挺柯行動，強調「不再寧靜，也無須寧靜」。

挺kp─台中萌蛙陸戰隊臉書粉專公告，「今晚，我們就在台中街頭，不再寧靜，也無須寧靜，現場只有二式字板，放人+押人取供」。

挺柯行動今晚7點到8點，在台中市台灣大道及文心路口的加油站，聲明「自己的主席自己救」。

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