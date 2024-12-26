綠能你不能？稱眾望基金會如同賴清德的新境界 周榆修：柯文哲該死？

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地檢署今天偵結起訴。針對政治獻金案，民眾黨秘書長周榆修表示，眾望基金會運作模式跟民進黨的新境界文教基金會並無不同，為什麼賴清德可以，柯文哲就該死，打擊政敵無所不用其極，這樣合理嗎？

周榆修指出，北檢起訴書內容對民眾黨是抄家滅黨，北檢指控，柯文哲演唱會性質其實跟出書版稅一樣，北檢認為演唱會票價高所以等同政治獻金，這是什麼邏輯？因為價格很高所以等同政治獻金？這是什麼邏輯。

針對北檢指控柯文哲挪用眾望基金會捐贈款支付競總員工薪資，所以認為背信，周榆修表示，眾望基金會平常從事社福、慈善跟相關社福政策研究跟分析，並且在大選期間提供柯文哲制定長照保險政策等，事實上，眾望基金會的運作模式跟民進黨的新境界文教基金會，並無實質不同。

周榆修進一步說明，他過去曾任新境界文教基金會青年發展部副主任，同時也是民進黨中央黨部青年發展部的副主任，按照北檢的邏輯，2024年，賴清德的新境界文教基金會侵佔了民進黨的政治獻金，賴清德現在是新境界的董事長，賴清德侵佔全體納稅人的錢，因為他是中華民國的總統，各位覺得合理嗎？為什麼賴清德可以，柯文哲就該死，打擊政敵無所無用其極。

至於木可公關的部分，周榆修說，8月29日查帳記者會說得很清楚，授權金過高，要求木可返還溢付的1360萬款項，目前進度卡在司法偵查優於返還，木可作為商業公司跟蔡英文的小英商號，賴清德的賴桑小鋪一模一樣，難道賴清德可以，柯文哲該死？

周榆修批評，黨檢媒找不到證據羅織罪名，把民眾黨的同仁輪番被審問，意圖消滅第三勢力、民眾黨，呼籲台北地院公平審理。 民眾黨下午舉行國際記者會，回應黨主席柯文哲遭起訴，表示堅信柯文哲無罪，並呼籲北檢放人，民眾黨全體手牽手為柯文哲加油，在媒體鏡頭前擺出團結姿態。記者曾原信／攝影

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